Centrum van Didam gaat flink op de schop

“De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Als eerste wordt het gebied voor Jan&Jan en Nama aangepakt. Hier wordt het pleingedeelte aangelegd met onder andere een fontein.” De werkzaamheden duren ten minste tot juni 2021, waarbij verkeer het centrum kan bereiken via een omleiding. Om deze aan te leggen zijn de Wilhelminastraat ter hoogte van Kruidvat en de kruising Wilhelminastraat-Oranjestraat de eerste twee weken afgesloten. “Daarna is een tijdelijke weg gereed en kan het verkeer die weg gebruiken”, laat de gemeente weten.



Door de werkzaamheden ligt het centrum van Didam nog maanden overhoop. Montferland verwacht namelijk dat de herinrichting pas eind 2021 is afgerond. Een van de ondernemers die hinder ondervindt van de werkzaamheden is Frank Gesthuizen, wiens terras open ligt tijdens de eerste fase: “Als er straks weer wat meer open kan qua coronamaatregelen, dan hebben wij daar last van.” Toch hoopt de eigenaar van Jan&Jan dat het meevalt. “Ze beginnen aan onze kant en er is mij gezegd dat ze eind april klaar hopen te zijn”, zegt Gesthuizen. “Daar moeten we dan maar vertrouwen in hebben.”



Toekomstbestendig riool

Naast het gebied rondom de Jan&Jan worden ook de Raadhuisstraat, Torenstraat en Onder de Toren aangepakt. Hierbij wordt evenals in fase één nieuwe bestrating en een nieuwe weginrichting aangelegd. Daarnaast wordt de bestaande vuilwaterriolering gedeeltelijk vervangen door een nieuw gescheiden hemelwaterriool. “Dit doen we omdat een hemelriool niet overbelast raakt bij hevige regenval”, zegt de gemeente. “Zo wordt de riolering van Didam toekomstbestendig gemaakt.”



Gemengde reacties

Wie nu op het desbetreffende kruispunt in het centrum komt, ziet dat de weg al openligt. Iets dat op sociale media tot uiteenlopende reacties leidt onder Didammers. Volgens Montferland hebben de huidige werkzaamheden niets te maken met de door de gemeente geplande activiteiten: “Het betreft hetzelfde gebied, maar hier is Liander bezig met aanpassingen.”





