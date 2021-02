Bij deze hockeyclub zitten ze niet stil

"Waarom roepen we de hele tijd wat niet kan? Laten we kijken wat wel kan", dacht bestuurslid Paul Brok. Hij pakte de handschoen op toen de avondklok werd ingevoerd. "Die werd op 21.00 uur gezet: dat biedt toch een mogelijkheid om 's avonds te sporten dus waarom niet?"

Samen met een aantal trainers bedacht hij een parcours met vijftien oefeningen die in tweetallen te doen zijn.

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

"We vangen iedereen op bij de poort. Daar krijgen ze hesjes met een nummer (waarmee duidelijk is wie bij elkaar hoort, red.). Dan lopen ze door naar het veld en krijgen ze een oefening toegewezen. Zo ontstaat er ook geen oploop. En na 5 of 6 minuten klinkt er een fluitsignaal en draait iedereen door naar de volgende oefeningen."

Hier bedachten ze hoe je toch kan hockeyen Foto: Omroep Gelderland

Het parcours is populair. Je moet je van tevoren inschrijven, maar met 30 spelers en 2 keepers zit deze training vrijdagavond vol. "En we hebben nog een wachtlijst van 20 man, dus we zijn nu aan het kijken of we het ook op zondagen kunnen organiseren."