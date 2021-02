Roofvogel zit plannen voor windmolens dwars

In het natuurgebied de Veluwe is het volgens een onderzoek in opdracht van de provincie en vier regio's sowieso kansloos. De kans dat de wespendief daar tegen een windmolen aanvliegt, is te groot. Dat raakt onder meer plannen langs de A1, daar wordt gezocht naar plekken voor twintig windmolens, volgens gedeputeerde Jan van der Meer is dat 'een kansloze missie' met dit rapport.

Die windmolens vallen onder de zogenoemde CleanTech-regio, een samenwerkingsverband tussen gemeenten aan de oostkant van de Veluwe. Daar zien ze toch nog mogelijkheden. "We onderschrijven het ecologische aspect volledig, maar willen graag aanvullend onderzoek doen. De conclusie dat er niets kan, vinden we nog te vroeg", vertelt Evelyne van de Vlekkert, van die regio.

Veel minder windmolens

Maar ook buiten de Veluwe hebben windmolenplannen 'last' van de roofvogel. Binnen een straal van acht kilometer vanaf de Veluwe wordt in conceptplannen gezocht naar plekken voor zestig tot zeventig windmolens. "Dat is veel meer dan dat kan met dit onderzoek", aldus projectleider Erik Veltink. De vogel zoekt buiten de Veluwe voedsel.

Met maatregelen die de kans verkleinen dat de roofvogel zich te pletter vliegt, kunnen er tot 25 windmolens komen in die strook. Een deel daarvan is al vergund.

Dit is de cirkel rond de Veluwe.

Foto: ANP/Buiten-Beeld

Roofvogel beschermd

De roofvogel is beschermd en het aantal broedparen mag niet afnemen. Het zijn er nu 94, terwijl het er eigenlijk 100 moeten zijn. "We hebben niet alleen een klimaatcrisis, maar ook een biodiversiteitscrisis", zegt gedeputeerde Jan van der Meer. "Als de natuur robuuster is, kan je meer windmolens bouwen."

Veel van de windmolenplannen staan nog in de kinderschoenen. Er worden nu door de regio's gebieden aangewezen waar mogelijk windmolens moeten komen. De wespendief maakt die puzzel nog een stuk complexer.