Aanbiedstation in ’s-Heerenberg lijkt gered

“Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of het aanbiedstation openblijft voor betaald afval”, laat een woordvoerder van Montferland weten. Het besluit om het aanbiedstation enkel voor gratis afval open te houden, zorgde voor gemor vanuit de Montferlandse politiek en bevolking. Vooral inwoners van de voormalige gemeente Bergh zien het niet zitten om ver te moeten rijden voor het betaald afvoeren van hun afval. Het aanblijven van het aanbiedstation aan de Nijverheidsstraat betekent volgens de gemeente niet dat er een streep kan door de beoogde milieustraat in Zevenaar: “Het aanbiedstation in ’s-Heerenberg is niet groot genoeg voor heel Montferland, dus hebben we de andere stations nodig.”



Afgelopen najaar gaf de gemeente aan dat het ophouden van aan aanbiedstation in Montferland voor betaalde afvalstromen prijzig is. “Dan moeten er weegbruggen en randapparatuur komen. De kosten daarvan zijn circa 120.000 euro”, liet wethouder Walter Gerritsen destijds weten. “Ook moet het aanbiedstation opnieuw ingericht worden om de scheiding tussen betaalde en onbetaalde stromen mogelijk te maken.” Wat de financiële gevolgen voor Montferland en de RDL zijn als ze moeten investeren in beide aanbiedstations is nog niet bekend, dat moet blijken uit het plan dat wordt opgesteld.



Investeren in 7Poort

Mocht de ’s-Heerenbergse milieustraat openblijven voor betaalde afvalstromen, dan blijft het volgens Montferland noodzakelijk om ook te investeren in het nieuwe aanbiedstation op bedrijventerrein 7Poort in de buurgemeente: “Wij zitten met Zevenaar gezamenlijk in de RDL, dus beide gemeentes dragen bij aan de aanbiedstations. Inwoners van beide gemeentes kunnen dan ook bij alle aanbiedstations terecht.”





