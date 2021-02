Online lammetjes kijken vanwege corona

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Waarschijnlijk gaat er door corona ook een streep door de traditionele Lammetjesdag. Er gelden nog steeds door de overheid opgelegde reisbeperkingen om zo de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Om iedereen toch mee te laten genieten van de geboortegolf bij de verschillende schaapskuddes worden alvast foto's en video's van de lammeren online gezet.

Online lammetjes adopteren of sponsoren

Stichting De Belhamel in Warnsveld kijkt naar een online alternatief voor Lammetjesdag straks in april. Op de website van de schaapskudde worden nu foto's van de pasgeboren lammetjes geplaatst. Deze dieren kan je dan sponsoren. Op die manier hoopt de schaapskudde extra geld te ontvangen. De lammetjesdagen worden traditiegetrouw georganiseerd om zo geld op te halen voor de kudde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Herder Elly met lammetje Bram. Foto: Omroep Gelderland

Brammetje is één van de lammetjes

Vol trots showt herder Elly Jansen van de schaapskudde de Belhamel een van de pasgeboren lammetjes. "Dit is Brammetje, die is in het open veld geboren en ademde eerst niet."

Ze bracht het jonge dier snel naar de schaapskooi om het met een kruik te verwarmen. Alles werd uit de kast gehaald en nu gaat het goed met het lammetje vertelt ze verder.

Elly geeft Bram ook de fles. "Helaas kan het lammetje niet meer bij de moeder. Maar nu heeft Brammetje mij geadopteerd als mama", grapt Elly. "En ja hoor Bram kan ook worden gesponsord." Eerder al liet het herdersechtpaar, Elly en Harrie, weten even niks te verdienen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Herder Cynthia in de kraamkamer in Rheden. Foto: Omroep Gelderland

Herder met fototoestel in de kraamkamer

Herder Cynthia Berendsen is ook met een fototoestel actief in de kraamkamer. "We zijn natuurlijk allereerst druk met de komst van de lammeren zelf. Daarna willen we graag iedereen laten meegenieten van het nieuwe leven bij de schaapskooi."

Ook via de website van de Rhedense Schaapskudde kan je de lammeren bewonderen en adopteren. Als je kiest om voor en bedrag een uitgekozen lammetje te steunen, dan krijg je een certificaat. "Mogelijk organiseren we later nog een terugkomdag op afspraak zodat je het lammetje in het echt kan bewonderen", aldus Cynthia.