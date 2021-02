Amanda (13) helpt haar twee broertjes aan een nieuwe bus

"De bus is hard nodig, omdat de verwachting is dat voor mijn twee broers de rest van hun leven ziekenhuisbezoeken nodig zijn", zegt Amanda. "Daarom probeer ik op deze manier voor mijn ouders geld in te zamelen. Mijn ouders hebben al zorgen en stress genoeg omdat ze niet weten hoe nu verder. Ik zou zo graag mijn ouders gelukkig zien met minder zorgen en met minder stress."

De laatste zin heeft de 13-jarige Amanda ook geschreven bij de doneeractie op internet, die zondag al goed was voor ruim 2500 euro.

Zorg voor twee chronisch zieke kinderen

Jayden is geboren met een hersenafwijking. Hij kan niet zelf lopen en is daardoor afhankelijk van zijn ouders. Hij gaat vier dagen in de week naar het pedagogische dagcentrum, waar hij ook fysiotherapie- en ergotherapie-behandelingen krijgt. Zelfstandig eten kan hij niet, dat gaat via een zogeheten mic-key button, een voedingssonde in de buik.

Broertje Keano heeft het Smith-Magenis syndroom, een ontwikkelingsstoornis. Mensen met dit syndroom hebben onder meer een licht tot matige verstandelijke beperking en een afwijkend uiterlijk. Keano is afhankelijk van een aangepaste wandelwagen. Uiteindelijk komt hij ook in een rolstoel terecht.

Ook vader is ziek

Moeder Jolanda van Malsen neemt de zorg van de broertjes grotendeels alleen op zich, omdat ook vader David chronisch ziek is. Via een operatie is de kop van de alvleesklier verwijderd, net als de galblaas, de galwegen, de twaalfvingerige darm en de kringspier van de maag.

Vader David kan daarom niet de zorg van de kinderen alleen op zich nemen. Maar hij ziet echt wel hoe zijn 13-jarige dochter een inzamelingsactie is gestart. "Ik vind het hartstikke mooi dat ze dit doet. Het is tegelijk heel jammer dat ze dit moet doen, want niemand heeft zoveel geld in de zak. Ook wij hebben niet de financiële middelen om een andere bus te kopen. Zo'n bus kost 55 duizend euro."

David is de enige met een rijbewijs en hij probeert zoveel mogelijk met de jongens mee te gaan naar ziekenhuisafspraken. De bus die in het bezit is an de familie moet aangepast worden naar een rolstoelbus met plek voor twee rolstoelen. "Maar omdat ons bus 20 jaar oud is, vergoedt de gemeente dit niet. Hun voorwaarden zijn dat een bus niet ouder mag zijn dan vijf jaar", zegt Amanda.

Geen bus, wel ondersteuning

De gemeente Bronckhorst zegt dat er inderdaad contact is geweest over de aanpassingen van de huidige bus. "Vanuit de WMO worden geen rolstoelbussen verstrekt, wel eventuele aanpassingen tot een bepaald bedrag en onder bepaalde voorwaarden. Dit is besproken met de familie. We hebben ook met hen meegedacht over mogelijke fondsen voor aanschaf van een betere bus voor hun situatie. En verder ondersteunen wij de familie zo goed mogelijk met andere hulp en hulpmiddelen bij de zorg van hun kinderen", aldus een woordvoerder van de gemeente.