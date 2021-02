Carnavalsvereniging de On-Ganse verrast ouderen

Het is de bedoeling dat de meer dan 500 leden de kaart voorzien van een leuke boodschap én opsturen naar de verzorgingshuizen in de stad.

Carnaval is voor de On-Ganse meer dan alleen polonaise, drinken en lallen. "Wij gaan echt voor het sociale carnaval", vertelt Maaike Lolkema, voorzitter van de Raad van Elf. "We brengen mensen normaal een bezoek en verzorgen een leuke avond. Wij staan echt voor het verbinden, niet alleen voor onze leden maar ook voor de Arnhemmers zelf."

Vrolijke goodiebag

Door de coronacrisis was het voor de vereniging een uitdaging iets te bedenken om toch nog een beetje dat carnavalsgevoel te krijgen. Dat is aardig gelukt, vindt de voorzitter. Een vrolijke goodiebag met daarin een meetlint van anderhalve meter, feestneus, jaarboek, confetti, een deelnameformulier voor de online quiz en dus een ansichtkaart voor de mensen van de bejaarden- en verzorgingstehuizen in Arnhem.

Kaartje voor carnaval. Foto: Omroep Gelderland

De tasjes worden geheel coronaproof gevuld; met z'n tweeën tegelijk en in shifts van een uur. De vereniging vindt het heel belangrijk om zich aan de regels te houden. "Zelf ben ik verpleegkundige in het ziekenhuis, dus ik zie van dichtbij hoe druk het is daar. Maar daarnaast wil de On-Ganse ook het goede voorbeeld geven", legt Lolkema uit.

Drive-thru geannuleerd

De eerder bedachte drive-thru waarbij de leden de goodiebag konden afhalen, werd dan ook geannuleerd. "We brengen de tasjes langs de deuren volgens een uitgebreide logistieke planning." De goodiebags zijn afgelopen weekend bezorgd.

In het carnavalsweekend viert de On-Ganse online carnaval en kan de goodiebag worden gebruikt. "We maken er wel wat van." Toch mijmert Lolkema al over volgend jaar: "Ik hoop dat we weer samen kunnen zijn, de verpleeghuizen kunnen bezoeken, kunnen knuffelen en dat er een optocht is."

