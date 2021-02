Willy is kraamverzorgster in coronatijd: 'Minder huilende baby's'

Als kraamverzorgster is het coronavirus voor Willy van de Wiel (55) zowel een vloek als een zegen. Meer rust, vaker borstvoeding en minder huilende baby's. Maar besmettingsgevaar ligt op de loer. En een geboortegolf is in aantocht.

Hoewel de piek in het aantal geboortes na de eerste lockdown nog relatief klein is, pakt dat bij de tweede lockdown anders uit. Kraamhulporganisatie Kraamzus, waar Willy voor werkt, ontving in december, januari en de eerste dagen van februari flink wat inschrijvingen. "Normaal zijn het er 6 of 7 per dag. Nu hadden we in drie dagen 29 inschrijvingen."

Voor Willy en haar collega's zal het aanpoten worden. "Maar daar draaien we ons hand niet voor om", zegt ze nuchter. "Misschien dat we moeten dubbelen (in twee gezinnen meedraaien, red.). Dat doe ik liever niet vanwege het besmettingsgevaar. Maar daar hebben we protocollen voor."

'Ik leef in een bubbel'

De vrouw uit Dieren werkt al 12 jaar als kraamverzorgende. De coronamaatregelen leeft Willy nauwkeurig na. Ze werkt veel met mondkapjes en in haar vrije tijd ziet ze niemand. "Ik leef zelf in een bubbel. Dat voelt goed. Zo weet ik zeker dat ik veilig mijn werk kan doen."

Willy is blij dat ze, in tegenstelling tot collega's, nog niet is ingezet bij een besmet gezin. "Ja, ook dan gaat de kraamzorg door. Spatbrillen op, zo'n 'maanpak' aan. De gang wordt dan een sluis. Daar staan onze spullen en kleden we ons om bij aankomst en vertrek. Maar het blijft spannend of je het virus niet oppakt."

Meer rust voor moeder en baby

Toch wegen de nadelen die het coronavirus met zich meebrengt in haar vak niet op tegen de voordelen. Moeder en baby hebben namelijk meer rust. Want er komt minder kraamvisite en áls ze komen, dan blijven ze buiten en bewonderen de baby door het raam.

"Baby's zijn over het algemeen minder overprikkelt", merkt Willy. "Anders huilen ze meer en zijn onrustiger doordat ze vaak van arm naar arm gaan bij de visite."

Borstvoeding lukt beter

"Ook lukt de borstvoeding beter. Nu slaagt 8 op de 10 vrouwen erin om borstvoeding te geven. Voorheen waren dat er 6 of 7. Ook gaan meer vrouwen nu door met borstvoeding als ik vertrek."

Verslaggeefster Marjolein Deurloo ging op (k)raamvisite bij het gezin waar Willy kraamverzorgster is:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.