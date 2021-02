Peperdure gps-systemen gestolen, bedrijf denkt dieven nu te slim af te zijn

"Je wordt gewoon woest. Je denkt zelf dat je het goed voor elkaar hebt met de beveiliging en je denkt dus: mij overkomt het niet. Maar dan gebeurt het toch." Joël Seegers heeft een loonbedrijf in Drempt.

Eind juli 2020 maken dieven een gat in een damwand aan de achterkant van zijn loods en gaan er met vijf dure gps-systemen vandoor. "Ze wisten precies wat ze deden. Machteloos voel je je de volgende ochtend als je het ontdekt. Het zijn flinke investeringen, één systeem kost zo tussen de 15.000 en 20.000 euro. Daarom hebben we het ook over de jaren opgebouwd, er maar één per jaar gekocht", vertelt Seegers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

1,7 miljoen euro schade

De gps-systemen worden gebruikt om het werk makkelijk en efficiënt te kunnen doen. "Je hoeft alleen de lijntjes te volgen, je kunt heel precies inzaaien en voorkomt overlap", legt Seegers uit. "We waren er met z'n allen hier in het bedrijf heel blij mee. Maar ik denk niet dat ik ze ooit weer terug ga zien."

Seegers is niet de enige die bestolen is. Volgens brancheorganisatie Cumela is er in 2020 bij haar leden voor 1,7 miljoen euro aan gps-apparaten gestolen. Het gaat dan om ongeveer vijftig inbraken in totaal door heel Nederland. De gps-apparatuur wordt door bendes de grens overgebracht naar Oost-Europa.

Registreren en markeren

In een poging het minder aantrekkelijk te maken de gps-apparatuur te stelen, roept Cumela haar leden op de apparaten te registreren. Ook wordt er opgeroepen de apparaten te markeren. "We hebben bedacht dat het een label moet zijn die je met een speciale lijm op het apparaat bevestigt. Die krijg je er alleen nog maar af met een slijptol, waarbij het apparaat behoorlijk wordt beschadigd en hij minder waard wordt in het helingcircuit", legt Gerwin Otten van Cumela uit.

"Naast de registratie en de label is er ook een sticker gemaakt die je op de machine plakt met daarop de tekst: Stop! Traceable Equipment. Dan kan de dief op afstand zien dat het niet de moeite waard is om daar de gps-systemen te stelen", gaat Otten verder.

Niet alleen in het donker

Joël Seegers uit Drempt doet mee met de actie. Voor 35 euro heeft hij bij Cumela een pakketje besteld waar alles inzit. Hij weet dat hij de vijf apparaten die van hem gestolen zijn niet meer terug zal zien, en hoopt dat de labels en stickers meer toekomstige ellende kunnen voorkomen.

Want afgezien van de enorme kostenpost heeft de inbraak ook een flinke indruk gemaakt op hem en zijn gezin. "Als het 's avonds schemert en ik vraag aan mijn zoontje of hij de schuurdeur dicht wil gaan doen, zegt hij: nee papa, dat ga ik niet doen. Hij gaat niet meer alleen naar achter toe in het donker."