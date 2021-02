Burgers denken mee over droogte Achterhoek

Thuis aan de keukentafel tovert hij het ene naar het andere papier tevoorschijn. "Ik heb dertig jaar lang gevaren in Europa", begint Meine van der Vaart zijn verhaal. "Ik ben overal geweest." Als jonge man van 22 haalde hij zijn Rijn Patent en vanaf 23 jaar mocht hij varen op de grote rivieren. "Ik heb van alles vervoerd."

Het schip waarmee Meine over de Europese wateren voer Foto: Eigen collectie Meine van der Vaart

Voorraad voer boeren droogt op

Inmiddels is Meine 90 en stond hij al jaren niet meer aan het roer van een schip. Maar de scheepvaart liet hem nooit los. Hij gebruikt de kennis die hij al die jaren heeft opgedaan nu opnieuw: "De laatste jaren zie ik veel problemen in de zomer", vertelt Meine. "De Achterhoek verdroogt en volgens mij heb ik een plan dat kan helpen."

Voor hij zijn plan kan uitleggen, vertelt agrariër Roland Kleine uit Almen dat hij met de handen in het haar zit. "Normaal gesproken, als we zomers hebben met af en toe wat regen, dan heb ik genoeg voedsel voor mijn koeien en heb ik zelfs voedsel over om te verkopen." Hoe anders is dat nu? "Ik hou mijn hart vast", zegt hij. "Ik weet niet of we genoeg voedsel hebben voor de komende maanden."

'Sluizen bouwen waterbuffer op'

Terug naar het plan van Meine, want hij kent het verhaal van Roland. Daarnaast kent hij dezelfde verhalen van heel van andere boeren. "In Europa heb ik gezien dat er heel veel waterwegen zijn met sluizen, volgens mij moeten we dat hier in de Waal en in de IJssel ook doen". Aan de hand van een schets legt hij verder uit. "Kijk. als we nou bijvoorbeeld de IJssel pakken en we gaan die kanaliseren. Als we in die IJssel dan sluizen aanleggen en we houden het waterpeil in Lobith op minimaal 12 meter boven NAP, dan kunnen we buffers opbouwen." Uiteindelijk kunnen we het water dan aftappen en ervoor zorgen dat het via sloten en beken de Achterhoek in gaat.

Bekijk hier de reportage met Meine. De tekst gaat eronder verder

Waterschap overstroomt met ideeën

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel is ontzettend blij dat burgers meedenken. "Dat deze man op deze leeftijd nog zo actief meedenkt, daar wordt ik heel erg vrolijk van." Pieper ontving het afgelopen jaar heel veel plannen van meedenkende burgers. "Dat gaat van universiteiten tot professoren tot burgers uit het gebied. We zijn overspoelt met reacties", zegt Pieper.

Oplossing is er zo niet

Maar een pasklare oplossing is er niet. Om ervoor te zorgen dat het gebied niet opdroogt, moet er nogal wat gebeuren in de Achterhoek. Of het plan van Meine een bijdrage kan leveren? "Hij heeft met zijn schippersogen gekeken naar het probleem, maar dat is maar een heel klein stukje", zegt Pieper. "Wij moeten echt naar het grotere geheel kijken. Maar," voegt hij eraan toe, "het is positief dat hij meedenkt."

Zie ook: