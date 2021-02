Nijmegen sluit de deuren voor het water: 'Nu is de binnenstad veilig'

Zie ook: ons liveblog over het hoogwater

Meerdere bewoners van de binnenstad komen nieuwsgierig een kijkje nemen. Zo vaak gebeurt het niet dat de doorgangen in de dijk worden gesloten. De laatste keer was in 2018 en de keer ervoor was in 2011.

"Is dit niet wat overdreven?", vraagt een vrouw die is komen kijken zich hardop af. Een andere buurtbewoner laat met foto’s zien dat het wel degelijk zinvol is om te doen. Hij weet nog dat de coupures lang geleden sloten en vervolgens werden dichtgesmeerd met paardenmest. Alles werd op alles gezet om het water buiten Nijmegen te houden.

En het jaar 1995 ligt velen ook nog vers in het geheugen. Vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel werden toen een kwart miljoen mensen geëvacueerd uit het Rivierengebied. Het spande er destijds om of Nijmegen ook leeg moest.

Normaal altijd open

Jelmer Krom van het Waterschap Rivierenland zegt dat de twee grote houten deuren op de Waalkade in Nijmegen normaal altijd opengeklapt staan. De dreiging van hoogwater wordt vrijwel nooit reëel. Nu is dat anders. Het water in Nijmegen staat ruim 11 meter boven NAP en naar verwachting komen daar nog enkele meters bij.

"Daarom doen we de coupures dicht", zegt Krom. "En achter die deuren maken we met balken ook nog een grote kering. Dan is de binnenstad veilig voor het hoge water. Als je de deuren niet dicht doet, zou het kunnen dat de Waal de stad instroomt. Dit is het moment waarop de draaiboeken gaan draaien."

Waterschap Rijn en IJssel sloot de coupure bij Tolkamer eerder al. Of er nog meer deuren dichtgaan in de strijd tegen het water, weet Krom nog niet. Er zijn er in ieder geval genoeg.

"In Tiel hebben we er een aantal en in Zaltbommel. Maar die zijn nog niet aan de orde", aldus Krom. "De zorgen zijn nog niet zo groot, het water staat tegen de dijk aan en de dijken doen hun werk. We inspecteren ze elke dag en bekijken van dag tot dag wat nodig is, of we meer coupures moeten sluiten."

Bootje erbij

Een paar studenten kunnen de lol er wel van inzien op deze donderdag. Ze lopen met een half-opgeblazen bootje rond en speuren naar een plekje om te water te gaan. Van angst bij de Nijmegenaren lijkt vooralsnog geen sprake, wel van verhoogde alertheid.

Hoewel het water rondom de stad nog stijgende is, verwacht Krom geen forse piek in het weekend. De snelle stijging is er inmiddels wat uit, zegt hij, nadat het eerder nog hard ging. "We verwachten in het weekend de piek, van rond de 14 meter 50 of 14 meter 60."

Sneeuw baart geen zorgen

Of de sneeuw die in aantocht is nog van invloed zal zijn, kan het Waterschap nog niet zeggen. "Dat ligt er helemaal aan. De sneeuw die valt, dooit niet meteen weg in de rivier. Als er sneeuw valt in de Ardennen of de Vogezen, dan merken we daar niet meteen het effect van. Als het regen blijft, merken we dat wel meteen. Maar de sneeuw die hier in Nederland valt, heeft op de stand van de rivier nauwelijks invloed."