Halve marathon van Nunspeet gaat niet door

Dit jaar is er wederom geen halve marathon van Nunspeet. De marathon was gepland op zaterdag 27 maart. Vanwege de coronaperikelen kan deze niet doorgaan.

Het evenement staat al voor het tweede jaar stil. Of de Wallenloop in Elburg dit jaar doorgaat, is nog onzeker.

De organisatie hoopt dat de evenementen de Wiekenloop in Hulshorst in augustus, de Heideloop trailrun in Ermelo in september en de Zandeloop later in het jaar wel door kunnen gaan met of zonder aanpassingen.