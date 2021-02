Aanbesteding gymzaal Da Costa school Elspeet

Door het Sportbedrijf Nunspeet is een inventarisatie opgesteld van alle materialen uit de oude gymzaal. Alle materialen die goed en herbruikbaar zijn, zijn opgeslagen in een tijdelijke opslag bij sporthal Op de Heide in Elspeet. De afgeschreven inventaris moet worden vervangen en nieuw aangeschaft.

Op grond van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid is de opdracht meervoudig aanbesteed. De totale opdrachtwaarde van deze levering bedraagt meer dan € 50.000,- (maar minder dan €209.000,-).

Op de markt van de gymmaterialen zijn er 2 grote leveranciers actief: Bosan en Jansen & Fritsen. Bij de aanbesteding is de kennis en ervaring bij het sportbedrijf ingezet. Volgens hen is tussen beide leveranciers weinig tot geen kwaliteitsverschil. Daarom is in overleg met hen besloten de gunning te laten plaatsvinden op prijs. Op grond van dit gunningscriterium is Bosanals leverancier geselecteerd. Bijkomend voordeel is dat Bosan ook de leverancier voor inrichting van de sporthal op de Wiltsangh wordt.