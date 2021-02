Onderzoeker: ‘Arnhemse aanpak discriminatie bij personeelsbeleid slechter dan elders’

Er ligt al een ‘discriminatierapport’ waaruit blijkt dat Arnhem discrimineert bij het aannemen van nieuw personeel. Lange tijd is geprobeerd dat rapport in de la te houden, maar dat is niet gelukt. Nu blijkt uit nieuw openbaar gemaakte stukken dat Arnhem ook nog eens heel slecht scoort ten opzichte van andere gemeenten die zijn onderzocht op het aannamebeleid.

Professor Hans Siebers van de Universiteit in Tilburg deed uitgebreid onderzoek naar het aannamebeleid van de gemeente Arnhem. Zijn conclusies logen er niet om: Arnhem discrimineert.

De professor vertelde de gemeente vervolgens per e-mail zijn plan om de resultaten van zijn onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften geanonimiseerd te publiceren. Hij wilde Haarlemmermeer als succesvoorbeeld beschrijven en Arnhem als minst succesvolle voorbeeld. Nu de e-mails openbaar zijn, na stevig aandringen van raadsleden , is de anonimiteit ver te zoeken.

'Nu dubbel zo erg'

"Dat is heel pijnlijk", constateert ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede, die de zaak aanzwengelde omdat ze door bleef vragen naar het rapport. "Maar wat nog pijnlijker is, is dat we naar aanleiding van dit onderzoek de mogelijkheid hadden hieraan te werken. Deze kans heeft het college laten lopen, uit angst voor een slechte reputatie. Nu is de schade dubbel zo erg."

Ook Lea Manders van Arnhem Centraal deelt het beeld van de onderzoeker dat Arnhem niet succesvol is in het voorkomen van discriminatie. "Wie ben ik om hem tegen te spreken?", merkt Leo de Groot (Partij voor de Dieren) op. Het rapport lijkt er klip en klaar in, ziet Klaartje van Dillen (CDA).

'Boos en verdrietig'

"De gemeente zou iedere kans aan moeten grijpen om discriminatie tegen te gaan", vindt Mattijs Loor (D66). "Zo'n kans is met het 'verdwijnen' van dit rapport gemist." Daarom is openheid zo belangrijk, vult Gerrie Elfrink (SP) aan. "Want dan kun je daarover met elkaar praten en veel ellende voorkomen. Die openheid is er niet bij dit college. En ja, dan is het ook niet vreemd dat discriminatie in Arnhem erger is dan bij andere gemeenten. Dat maakt me boos en verdrietig."

De VVD en PvdA van de betrokken wethouders Jan van Dellen en Martien Louwers willen op dit moment niet reageren op de vragen van Omroep Gelderland, net als hun coalitiepartner GroenLinks. Ook de wethouders zijn niet ingegaan op vragen over dit onderwerp.

Vrijdagmiddag kwam er een extern onderzoek naar de gang van zaken rondom het discriminatierapport naar buiten. Daarover zal binnenkort een debat plaatsvinden.

