Omgekomen piloot heeft gezicht gekregen, na lang speurwerk dochter gevonden

Diep verscholen in het bos bij Hulshorst, herinnert een klein monument aan wat er op 1 april 1943 gebeurde op die plek. De destijds 28-jarige piloot Charles O'Donoghue stortte neer met zijn bommenwerper. "De metalen onderdelen die je hier ziet, zijn nog van het vliegtuig", vertelt Wessel Scheer terwijl hij de metalen stukjes voorzichtig met zijn voet aanraakt. "Die zijn in beton gegoten en daar is een monument van gemaakt."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wessel Scheer uit Nunspeet is zelf ook piloot en hij heeft zich verdiept in het verhaal van Charles O'Donoghue. "Het is een heel speciaal gevoel om hier bij het monumentje te staan", vertelt hij. "Ik ken nu een groot deel van het verhaal wat er achter zit. Het monument ligt heel dicht bij de crash-locatie van het vliegtuig, met deze prachtige bomen erbij maakt het heel bijzonder."

Schräge Musik

De zeven bomen rond het monument staan symbool voor de zeven bemanningsleden die op deze plek het leven lieten. De AVRO Lancaster-bommenwerper van piloot O'Donoghue was op een solo-missie naar Duitsland. Op de terugweg ging het mis. Het vliegtuig werd neergeschoten door de Messerschmitt van Oberfeldwebel Fritz Timm.

"De nachtjager heeft de Lancaster in zijn vizier gekregen en is er onder gaan vliegen", vertelt Scheer. "Hij had een mitrailleur die schuin omhoog gericht stond, dat was een nieuw ontwikkeld mechanisme door de Duitsers. Ze noemden dat 'schräge Musik', oftewel schuine muziek. De jager vloog eronder, drukte af en dat was het." Zes bemanningsleden komen onmiddellijk om, een man raakt zwaargewond en overlijdt later. Piloot O'Donoghue wordt uiteindelijk in Harderwijk begraven.

Zoektocht

Na een lange zoektocht heeft Wessel de 83-jarige dochter van de piloot opgespoord. "Zijn dochter Maureen was heel erg verast dat wij nog aan haar vader dachten hier. Ze was heel erg geëmotioneerd en moest huilen aan de telefoon en ze vindt het heel bijzonder dat het ieder jaar weer gebeurt", vertelt Scheer.

De dochter van O'Donoghue heeft Scheer foto's gestuurd van haar vader. Bovendien staat er een afspraak dat ze -na de coronacrisis- naar Harderwijk en Hulshorst wil komen om hem te herdenken.