Ouderenpartij werd gekort vanwege fraude, maar dat blijkt niet terecht

Burgemeester Ahmed Marcouch laat weten dat de gemeente nu alsnog zal zorgen dat de Ouderenpartij over het geld kan beschikken. Spoedig zal er een brief naar het fractievoorzittersoverleg worden gestuurd met de mogelijke vervolgstappen. Daar zal de gemeenteraad over beslissen. Tegen de uitspraak kan in hoger beroep worden gegaan.

Privé-uitgaven en contante opnames

Het draait allemaal om de zaak die Omroep Gelderland in de zomer van 2019 naar buiten bracht. Na de dood van voormalig fractievoorzitter Ton van Beers bleek dat hij voor ruim 15.000 euro aan gemeenschapsgeld dat voor de fractie bestemd was, had gefraudeerd. Dat ging naar privé-uitgaven zoals verzekeringen, wegenbelasting, brandstof, hotelkosten en vliegtickets. Ook werd er voor enkele duizenden euro's aan contant geld opgenomen.

De gemeenteraad besloot dat geld, verdeeld over meerdere jaren, in te houden op het jaarlijkse budget voor de fractie van de Ouderenpartij. Of dat daadwerkelijk tot een terugbetaling leidt, daar kon je vraagtekens bij stellen. Met het geld dat de Ouderenpartij daarmee overhield, kwamen ze in voorgaande jaren namelijk goed rond. Wat over geweest zou zijn, had toch al terug gemoeten naar de gemeentelijke schatkist.

'Fractie niet verantwoordelijk'

Maar de rechter steekt nu dus een stokje voor deze regeling. Huidig fractievoorzitter Nico Wiggers legde zich er niet bij neer dat zijn eenmansfractie moest opdraaien voor het handelen van zijn overleden voorganger en wordt nu in het gelijk gesteld.

De rechtbank ziet dat de subsidies aan Van Beers zijn toegekend en naar zijn privéadres zijn gestuurd. Daarmee was hij de subsidieontvanger en kan de verantwoordelijkheid voor de fraude dus niet op de fractie worden verhaald, oordeelt de rechter. Ook moet de gemeente nu 178 euro griffierecht aan Wiggers vergoeden.

Wiggers laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak en af te wachten wat er nu gaat gebeuren.

