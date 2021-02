Hoogbejaarden moeten wachten in de kou op coronaprik door foutje

Tientallen ouderen staan donderdagochtend in Doetinchem buiten te wachten op een coronavaccinatie. Volgens de GGD had het RIVM niet alle materialen op tijd geleverd.

Volgens onze verslaggever staat er een wachtrij, met daarin onder meer ouderen (90+'ers) met rollators en rolstoelen. De GGD heeft bovendien enkele stoelen neergezet, zodat ouderen kunnen zitten tijdens het wachten.

Het gaat om de nieuwe priklocatie van de GGD in Doetinchem. "De vaccins waren er wel", vertelt een woordvoerder. "Maar de materialen om die in te brengen waren niet meegekomen. Die hebben we in Apeldoorn opgehaald."

Om 8.00 uur had de priklocatie in de Saza Topsporthal open moeten gaan. Dat werd later. De vertraging is op dit moment een half uur.

De locatie is tot september bedoeld om ouderen te vaccineren tegen corona.

