Coronacrisis nekt wijnboer uit Doetinchem

“Ik heb drie afzetkanalen en die zijn alle drie afgesneden”, zegt Nieuwenhuis. Normaal genereert hij met zijn Wijngaard Duetinghem 838 inkomsten door de verkoop van wijn aan horeca, winkels en het organiseren van proeverijen. Door de coronacrisis is dit stilgevallen. Dit, samen met moeizame oogsten door de extreem droge zomers, bracht de wijnboer tot de beslissing om te stoppen. “Ik liep er al wel wat langer mee, maar corona is echt de druppel geweest”, aldus Nieuwenhuis. “Ik kijk dan niet alleen naar de opbrengst in geld, maar ook naar de opbrengst in vreugde. Dat heeft me doen beslissen de zaak in de verkoop te zetten.”



Toen Nieuwenhuis bijna twintig jaar geleden in het wijnavontuur stapte was hij een van de pioniers in het westen van de Achterhoek. Het bezorgde hem naast een hoop werk ook veel geluksmomenten. “Het ultieme is natuurlijk als je de druiven van het veld hebt gehaald. Je hebt heel hard gewerkt in de wijnmakerij. Dan heb je wijn gebotteld en moet hij een halfjaartje liggen. En dan doe je die fles open en neem je een slok en denk je: ‘dat is mooi wijnen’.”



Rooien in april

De wijnboer geeft zichzelf tot april de tijd om een nieuwe exploitant te vinden voor zijn wijngaard, anders gaat hij over tot rooien. Voor wijnboeren in spe heeft Nieuwenhuis een aantal tips. “Je moet er tegen kunnen dat mama natuur af en toe een beslissing neemt die niet leuk is en je moet willen leren. Ik kan het echt aanranden, het in de natuur werken. Dan zie je een ree rondrennen, dan rent er een haas achter je langs en de buizerds vliegen boven je. Wie wil dat niet?”





