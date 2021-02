Er gaat dit weekend heel veel sneeuw vallen en het blijft lang liggen: 'De twijfel is weg'

"De twijfel is weg. Het gaat komend weekend flink sneeuwen." Meteoroloog Alfred Snoek weet het inmiddels zeker, we krijgen voor de tweede keer dit jaar te maken met een witte wereld.

Een paar weken geleden bleef de sneeuw maar heel eventjes liggen. Dat is nu anders, aldus Snoek. "De eerste sneeuw valt zaterdagmiddag. In de nacht van zaterdag op zondag zal in heel Gelderland sneeuw vallen. En dan heb ik het niet over twee of drie centimeter. Het wordt echt veel meer."

"Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zie weerkaarten waar 20, 30 en heel lokaal zelfs 40 centimeter sneeuw valt. Dat is echt heel extreem. Ik kan niet met zekerheid zeggen of dat gaat gebeuren, maar dat er zondagochtend een dik pak sneeuw in onze provincie ligt is zeker."

De sneeuw blijft voorlopig ook liggen. "Misschien wel de hele werkweek", aldus Snoek. "En wellicht komt er nog wat sneeuw bij, later in de week. Dat is nu nog niet te voorspellen."

Het wordt ook koud in onze provincie. Zowel overdag als in de nacht gaat het vriezen, wat goed nieuws is voor schaatsliefhebbers.

Zie ook: 'Er komt zeker winterse kou aan', het zou zomaar flink kunnen gaan vriezen en sneeuwen