SLAK bezig met aankoop pand voor atelierruimte, gemeente biedt tijdelijke ruimte aan Krekelstraat

Stichting SLAK, die werkruimte creëert voor creatieve professionals, is bezig met de aankoop van een pand dat 3000 vierkante meter aan nieuwe atelierruimte moet bieden voor kunstenaars in Nijmegen. Daarnaast heeft het een pand in de Krekelstraat in de wijk Hatertse Hei van de gemeente aangeboden gekregen om tijdelijke ateliers in te realiseren. Dat blijkt uit een informatiesessie voor raadsleden naar aanleiding van de onrust over het verdwijnen van atelierruimte. Om welke panden het exact gaat, is nog niet bekendgemaakt.

Nieuwe atelierruimte

Het aankopen van een pand is niet nieuw voor SLAK, dat in heel Gelderland actief is. “Dat hebben we in Arnhem ook al gedaan”, vertelt directeur Tamar Oosterlaar. “Maar het is wel een spannende ontwikkeling die 3000 vierkante meter aan atelierruimte voor de creatieve sector moet gaan opleveren. Maar het is nog niet rond, we zijn nog bezig met de financiering in samenwerking met Triodos.” Daarnaast heeft de gemeente een pand op de Krekelstraat aangeboden aan SLAK. “Dat worden tijdelijke plekken voor vijf jaar.” Kunstenaars die in Villa Nova zaten krijgen hier bij uitzondering voorrang op voorspraak van de gemeente.

Tijdelijke contracten

SLAK worstelt met de doorstroom van creatieve makers naar andere atelierruimte. Mensen zijn maar weinig bereid om hun atelierruimte op te geven voor iets anders. Oosterlaar: “Een van de manieren om dat te bevorderen, is om te gaan werken met tijdelijke contracten. Maar dat heeft dan weer als nadeel dat mensen die er nu zitten niet weggaan, omdat ze daar een vast contract voor moeten opgeven.” Oudere kunstenaars die lang op een plek hebben gezeten en op zoek moeten naar nieuwe atelierruimte, moeten er rekening mee houden dat ze concessies zullen moeten doen, zegt Oosterlaar. “Het is in deze tijd onmogelijk om een nieuwe plek te vinden voor dezelfde prijs van jaren geleden. De prijzen liggen nu simpelweg een stuk hoger. Van voorrang is daarnaast ook geen sprake.” Niet iedereen kan rekenen op atelierruimte, benadrukt beleidsadviseur cultuur van de gemeente Nick Pijnappels. “Niemand kan van wieg tot graf hetzelfde atelier bezet houden, er moet ruimte blijven voor anderen. Daarmee verdeel je de schaarste.”

Dag- en nachtgebruik

SLAK onderzoekt ook hoe het ervoor kan zorgen dat atelierruimte efficiënter ingezet kan worden. “Er is relatief veel atelierruimte die overdag niet gebruikt wordt omdat de huurder dan moet werken om zich die ruimte te kunnen veroorloven”, vertelt Oosterlaar. “Die komt dan ’s avonds in het atelier werken. We onderzoeken of we met toekomstige contracten rekening kunnen houden met zogenaamd ‘dag- en nachtgebruik’.”

Focus op de startende kunstenaar

De huidige hoogconjunctuur maakt het ook voor de gemeente moeilijk om voldoende atelierruimte te bieden in gemeentelijk vastgoed, vertelt Pijnappels. “Panden zoals leegstaande schoolgebouwen, die uitstekend tijdelijk ingezet kunnen worden als atelierruimte, worden nu sneller ontwikkeld.” Pijnappels benadrukt dat de middelen beperkt zijn om faciliteiten aan kunstenaars te bieden. “De gemeente heeft alleen geld gereserveerd voor de invulling die SLAK geeft aan het atelierbeleid. Daarbij ligt met de schaarse middelen die er zijn de eerste focus op de startende kunstenaar. Die willen we een kans geven. Daarnaast zijn we verplicht om de huur van gemeentelijk vastgoed kostendekkend te maken.”

Trek vanuit het westen, en van Nijmegen naar Grave

Het realiseren van voldoende atelierruimte in Nijmegen blijft daardoor ook voor SLAK een voortdurende uitdaging. Daar komt bovenop dat deze regio te maken met een trek deze kant op van kunstenaars uit het westen van het land. “De huurprijzen zijn daar sky high en er worden nog meer panden met tijdelijke atelierruimte ontwikkeld tot woningen dan hier”, vertelt Oosterlaar. “De broedplaatsen verplaatsen daarom naar de periferie.” Tegelijkertijd is er ook een trek vanuit Nijmegen naar Grave. “We zijn daar samen met BOEi bezig met het creëren van atelierruimte op een oud kazerneterrein. Het is erg jammer voor Nijmegen, maar een deel van de karavaan wil zich daar best vestigen en zal daar naartoe trekken.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7