Broer omgebrachte Alex Wiegmink blij met strafeis, maar had 'best beetje meer gewild'

"Deze zaak raakt ons allemaal, het is ieders nachtmerrie. In de ochtend je geliefde uitzwaaien en hem of haar nooit meer terugzien." Zo opende de advocaat-generaal woensdag het requisitoir in het hoger beroep tegen de 47-jarige Souris R. Die werd twee jaar geleden al veroordeeld tot 18 jaar cel, maar de Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof, omdat er twijfels waren over de bekentenis die de verdachte aflegde bij een undercoveroperatie.

Pijnpunten

Peter Wiegmink luisterde met genoegen naar de voordracht van de advocaat-generaal. “Hij heeft duidelijk aangegeven waar de pijnpunten liggen tot deze strafeis.” Zo zijn er volgens hem veel meer factoren die erop wijzen dat Souris R. schuldig is, niet alleen de bekentenis die hij naar eigen zeggen onder druk aflegde.

De eis van 20 jaar is volgens Wiegmink op zijn plaats, al had hij 'best beetje meer gewild'. "Als je vandaag de dag op internet kijkt, lees je dat voor moord met voorbedachte rade levenslang staat of een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar."

Hij kroop bij wijze van spreken in mijn broekzak

Dat de eis hoger ligt dan de eerdere veroordeling, komt volgens de persadvocaat-generaal mede door de 'negatieve proceshouding' van de verdachte. Ook moet er volgens haar recht worden gedaan 'aan het leed dat de nabestaanden is aangedaan'.

Dat laatste geeft Peter Wiegmink 'een beetje voldoening'. Al is geen enkele straf te vergelijken met het feit dat hij zijn broertje kwijt is, vertelt hij. “Hij was de jongste telg uit de familie, die nog kleuter was toen ik in militaire dienst zat. Als ik dan thuiskwam, dan kroop hij bij wijze van spreken in mijn broekzak en daar was hij niet meer uit te krijgen.”

Voor de Posbankmoord kreeg Frank S. twee jaar geleden 18 jaar cel opgelegd. Het gerechtshof doet op 26 februari uitspraak in de zaak tegen Souris R. Wiegmink hoopt dat er dan ook daadwerkelijk 20 jaar celstraf uitkomt. “Dan geven we er allemaal een grote klap op. Dan slaan we het boek dicht en pakken we ons leven weer op.”

