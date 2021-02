Is de magie bij Vitesse over? En wat verwachten onze kenners van Melvin Platje?

Sportverslaggevers Sander Maassen van den Brink, Richard van der Made en Jan Sommerdijk laten hun licht schijnen over bijvoorbeeld Vitesse. In 'superjanuari' wonnen de Arnhemmers vijf keer. Dat ging dus heel goed, maar tegen laagvliegers werd in de laatste week een hoop punten verspeeld. Is de magie over bij de nummer drie van de eredivisie?

Platje topaankoop?

De Graafschap versterkte zich in januari met Melvin Platje. De aanvaller komt over uit Indonesië. Gaat hij de Superboeren helpen in de strijd om promotie naar de eredivisie?

Leegloop bij NEC?

Bij NEC voetballen ze dit jaar niet zozeer meer om rechtstreekse promotie, daarvoor werden al te veel punten verspeeld. Maar het mislopen van de play-offs om promotie lijkt niet meer te kunnen. Tot die tijd kunnen ze zich in Nijmegen zorgen maken om de aflopende contracten. Algemeen directeur Wilco van Schaik moet aan de bak, zo denken onze verslaggevers.

