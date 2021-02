Albert is al 20 jaar aan het bewijzen dat hij ziek is geworden tijdens zijn werk

Schuurman werkt bijna 25 jaar in de steenfabriek van Wienerberger in Opheusden, als hij in 1999 plotseling ziek wordt. “In een paar dagen tijd werd het zo ernstig, dat ik thuis al niet meer lopend naar de wc kon. Ik moest kruipen, zag alles dubbel”, vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma In het vizier van De Jager.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Als hij in het ziekenhuis de vraag krijgt wat de oorzaak kan zijn, kan hij maar één ding bedenken: het mangaan waarmee bakstenen donkerder worden gemaakt. “Achteraf gezien tast dat het zenuwstelsel aan. Het is kankerverwekkend. Daar hebben ze ons onbeschermd mee laten werken.”

Torenhoge kosten

Maar aantonen dat zijn gezondheidsklachten daar ook echt door worden veroorzaakt, blijkt lastig. “Je begint op nul”, vertelt asbestadvocaat Bob Ruers. “Je moet het zelf uitzoeken. En een advocaat vinden die erin duikt. En dan begint het pas. De angst en onzekerheid over hoe lang het gaat duren.”

En dan zijn er ook nog de torenhoge kosten. “Je kunt wel gaan procederen tegen een werkgever, maar er zitten vaak prijskaartjes aan waarvan de gewone man zegt: laat maar zitten, ik kan dat niet betalen.” Ruers vindt het daarom knap dat Schuurman zijn 'onevenwichtige strijd' al zo lang volhoudt. “Ik neem mijn pet diep af voor die man.”

Zie ook: Moegestreden Albert Schuurman (71) moet door; beroepsziektezaak opnieuw voor de rechter

De inmiddels 73-jarige Schuurman gaat naar eigen zeggen door om andere mensen te waarschuwen. “Als ze hadden gezegd: 'Goh Schuurman, we hebben fouten gemaakt. Daar hebben we ook niet aan gedacht', dan hadden we het kunnen afhandelen. Maar ze moeten niet met allemaal leugens komen. Daar kan ik niet tegen.”

Uitkering

Omdat zo moeilijk is aan te tonen dat de werkgever aansprakelijk is, pleit professor burgerlijk recht Carla Klaassen voor een totaal nieuw systeem voor vergoedingen. Ze wil dat er wordt afgestapt van het aansprakelijkheidsrecht en er een fonds voor beroepsziekten komt. Iemand die lijdt aan een beroepsziekte of heeft gewerkt met bepaalde gevaarlijke stoffen, krijgt dan een uitkering. “Dat is uiteindelijk de beste oplossing”, stelt zij.

Voor Schuurman komt zo'n uitkeringsstelsel te laat. Hij kan alleen maar hopen dat het hoger beroep, dat dit jaar verder gaat, snel duidelijkheid geeft. “Maar beter word ik niet”, zegt hij met trillende stem. “Als we winnen en ik krijg geld, dan schiet ik daar niks mee op.”

Ook de advocaat van de steenfabriek is om een reactie gevraagd, maar die wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.

In het nieuwe tv-programma 'In het vizier van De Jager' gaat Inge de Jager op zoek naar mensen die in de knel zitten, zich niet gehoord voelen en met de rug tegen de muur staan. De aflevering is elke donderdag te zien, vanaf 17.20 uur bij TV Gelderland. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald en is ook terug te kijken via Uitzending Gemist. Loop jij ook tegen dit soort zaken aan? De redactie van In het vizier van De Jager wil graag met je in contact komen. Je kunt een mail sturen naar inhetvizier@gld.nl.