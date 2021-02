Coaches in Wijchen en Druten moeten jongeren van de straat houden

Straatcoaches worden vanaf deze week het veld ingestuurd om overlast in de gemeenten Wijchen en Druten aan te pakken. Ze houden vooral jongeren in de gaten die het verkeerde pad op dreigen te gaan.

Samen met de politie, boa’s, wijkteams en lokale jongerenwerkers houden de straatcoaches een oogje in het zeil. “Ze spreken en begrijpen de taal van de straat”, weten Wijchen en Druten. Omdat de gemeenten daar zelf nog wel eens moeite mee hebben, schakelen ze hulp in van de coaches. “Ze leggen makkelijk contact met jongeren, die in de regel wat moeilijker te bereiken zijn.” Ook in de avonden, de weekenden en tijdens evenementen moeten de coaches optreden.

Vooralsnog is het een tijdelijke pilot van een halfjaar, maar de burgemeester Marijke van Beek van Wijchen is nu al enthousiast. De coaches hebben vorige week mogen proefdraaien in haar gemeente, omdat er avondklokrellen waren aangekondigd. “Ze schoten ons te hulp. We hebben dus al mogen ervaren hoe flexibel ze zijn."

‘Jeugd heeft weinig te doen’

De politie heeft een aantal jongeren opgepakt die met vuurwerk gooide, maar verder is het vorige week vrij rustig gebleven in Wijchen. Toch was het voor veel ondernemers spannend. “Ik ben dan ook erg blij dat de coaches voortijdig zijn gestart”, vertelt Yvette Akkermans, centrummanager van Wijchen. “Als ze zo doorgaan, is dat natuurlijk ontzettend fijn voor ons. Desondanks pleit ik liever voor een lange termijnoplossing.”

De coaches hebben namelijk te maken met een proeftermijn. “De vraag is of jongeren zich binden aan een vertrekkend gezicht. Bij de jeugd moet je een band opbouwen, zaadjes planten. Je moet kijken waarom ze buiten hangen, zodat je samen kan werken aan een oplossing.”

Volgens Akkermans heeft Wijchen weinig te bieden voor jongeren die doorgaans de straat opzoeken. En in tijden van corona zijn de opties al helemaal beperkt. “Daarom moeten we echt blijven zoeken naar een structurele oplossing.”

‘Verontrustende signalen’

Hoewel het aantal overlastmeldingen in Wijchen en Druten de afgelopen jaren enigszins daalt, zijn de feiten wel erger geworden. “De groep die overlast veroorzaakte was jonger, de signalen waren verontrustend. Denk aan het gebruik van verdovende middelen door zeer jonge jeugd en de manier waarop ze dat normaliseren", reageert een woordvoerder namens de gemeenten. “Daarom willen we juist nu extra inzetten om erger te voorkomen.”

