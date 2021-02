'Geboortegolfje' in ziekenhuis Tiel na eerste lockdown

De afgelopen weken zijn op de kraamafdeling in Tiel zo'n 30 bevallingen per week. "We zien de afgelopen weken dat er gemiddeld zes baby's per week meer geboren worden dan normaal rond deze tijd", zegt manager verloskunde Manon Haneveer.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Nick en Bianca uit Tiel zijn de gelukkige ouders van één van deze baby's: Luna. Dat zijn dochter zo'n negen maanden na de eerste lockdown geboren is, is volgens Nick toeval. "Het was voor ons wel gewoon gepland", zegt hij lachend. "We wisten dat we voor een tweede kind wilden gaan."

Bevallen in coronatijd

Het is wel anders om nu in coronatijd een kind te krijgen. Nick: "Met Sem hadden we de hele dag door visite", vertelt de kersverse vader. "Dat is nu niet. Op zich is dat wel lekker rustig met zijn viertjes. Aan de andere kant vind je het ook leuk als je je dochter aan iedereen kunt laten zien. Ik ben natuurlijk wel hartstikke trots op die kleine meid."

Ook in het ziekenhuis is het anders. "Niet elke bevalling is de bevalling die ouders voor ogen hadden", vertelt Haneveer. "We kunnen niet al te veel mensen toelaten in het ziekenhuis. Als je zelf coronaklachten hebt, mag er niet iemand extra bij. Opa en oma mogen niet meteen een beschuitje komen eten. Dat is echt wel jammer."

Blauwe of roze hortensia cadeau

Voor hortensiakweker Van den Berg uit Est was het aanleiding om een actie te beginnen. In het ziekenhuis werden voor alle jonge ouders blauwe en roze hortensia's gebracht. Daarbij loopt er een actie via Facebook waarbij de eerste honderd ouders gratis een hortensia toegestuurd krijgen.

"We wilden eens wat leuk coronanieuws brengen", zegt Marjanne van den Berg. "We hadden gehoord dat er meer baby's geboren worden en hebben daarom met alle hortensiakwekers in Nederland deze actie gedaan. Normaal hebben we ook altijd wel wat geboortecadeautjes. Dat hebben we nu een boost gegeven."

In het ziekenhuis is de actie in ieder geval goed ontvangen. "Het is een hele feestelijke boel", zegt Haneveer. "Het is mooi en vrolijk en gezellig en dat ontbreekt er in deze tijd soms best aan."