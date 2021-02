Oudste voetbalbeelden in kleur hebben wrange bijsmaak

De unieke beelden uit 1936, gemaakt door de Groningse filmmaker Maurits Levie, zijn namelijk een van de laatste beelden van personen uit de instelling. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werden bijna 1300 mensen - patiënten en personeel - gedeporteerd naar Auschwitz. Dat betekent dat waarschijnlijk niemand van de voetballers op dit beeld de oorlog heeft overleefd.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Bijzonder materiaal'

De beelden zijn uniek, zo vertelt René Duursma van de Groninger Archieven, waar de beelden zijn opgeslagen. "De beelden zijn in 1995 al ontdekt. We wisten meteen dat we bijzonder materiaal in handen hadden. Er is namelijk niet veel voor de oorlog gefilmd en er is sowieso niet veel beschikbaar van Joodse buurten of evenementen. Maar Levie filmde alles, als lid van de promotiecommissie van het Apeldoornse Bosch. Zo ook deze voetbalwedstrijd en beelden van korfbal en atletiek in de instelling."

De velden waarop werd gesport, liggen nog altijd op het terrein waar de instelling heeft gestaan. Er is nu een herinneringscentrum.

Zie ook: Sobere herdenking Apeldoornsche Bosch vanwege corona