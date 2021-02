Pim heeft autisme en bedenkt spelletjes als de beste

Een van de testers is Pim de Veth. Hij is spelletjesfanaat. "Toen ik klein was maakte ik al spellen." Dat hij hier andermans spellen kan verbeteren en zijn eigen bedachte games kan doorontwikkelen, vindt hij fantastisch. "Ik ben hier helemaal op mijn plek."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Pim heeft een zware tijd achter de rug. "Ik ben tien jaar lang depressief geweest." Inmiddels gaat het gelukkig weer wat beter. De bijzondere dagbesteding in Ede helpt daar bij. "Het is dé reden om uit mijn bed te komen."

Dagbesteding voor mensen met autisme

De spelmakerij is een dagbestedingslocatie voor volwassenen met autisme opgezet vanuit Zorgaanbieder het Jagerhuis in Ede. Initiatiefnemer en cliënt-begeleider Matthijs Vertegaal probeert deelnemers met hun voorliefde voor fantasy, taal en verhalen weer structuur en toekomst te bieden. "In de spelletjeswereld zijn veel mensen met autisme actief, dat triggerde mij om daar een dagbesteding omheen te bouwen", vertelt hij.

De cliënten bedenken zelf nieuwe spellen, testen spellen van anderen en doen van alles daaromheen. Bijvoorbeeld ook de grafische vormgeving. Het is een win-win-situatie. Mensen met autisme werken met plezier aan hun toekomst én ze maken de spellen met hun oog voor detail en eerlijkheid echt beter, vertelt Vertegaal.

In de prijzen

De dagbesteding van Vertegaal, waar na een jaar tijd al zo'n 20 mensen gebruik van maken, valt op. De Spelmakerij is vanwege de hulp aan mensen met autisme genomineerd voor de Dikke Duim Award. Dat is een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt door Stichting Op Eigen Tenen.

De stichting die mensen met en zonder autisme met elkaar wil verbinden, vindt de Spelmakerij een prachtig en speels initiatief waarmee deelname van mensen met autisme aan de maatschappij bevordert wordt. "We vonden het ook een vrij actueel initiatief in de tijd van corona, waarin mensen steeds meer spelletjes met elkaar spelen", zegt Rianne Janssen, bestuurder van de stichting. Eerder gaven ze het daarom al een Pluim.

Spellen de markt op

Inmiddels zijn er al drie spellen vanuit de Spelmakerij op de markt gebracht. En mogelijk komen daar op korte termijn nog een heel aantal bij. Pim heeft in ieder geval ambitie. "Ik heb een groot strategisch spel gemaakt, Allegiance, die heb ik al helemaal uitontwikkeld en is hier ook veel getest. En ik ben nu in gesprek met verschillende uitgeverijen om dat op de markt te brengen."

En ook het spel dat zojuist uitgetest werd, is wat volgens hem inmiddels helemaal gefinetuned en klaar voor het grotere publiek. "Dit mag wat mij betreft uitgegeven worden."