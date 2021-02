Nog een man de cel in voor beroving T-Mobile in Arnhem

Er is nog een man veroordeeld voor het plegen van een overval op de T-Mobile in het Arnhemse winkelcentrum Presikhaaf. Een 22-jarige Arnhemmer kreeg woensdag een celstraf van 2,5 jaar.

In februari 2020 reden drie mannen naar het winkelcentrum. Eén van hen ging met een masker en een mes naar de telefoonwinkel, terwijl de anderen in de auto achterbleven. De twee mannen die bleven wachten, werden in november al veroordeeld tot een celstraf.

Aansturende rol

Een vierde verdachte, de 22-jarige Arnhemmer die nu is veroordeeld, was op het moment van de overval niet in Arnhem, maar hij had een aansturende rol. Hij bleef zelf op de achtergrond en liet de overval over aan de mededaders.

De derde persoon, die de overval daadwerkelijk uitvoerde, is op een forensisch psychiatrische afdeling opgenomen. Zijn zaak wordt later behandeld.

