Desirée opent inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten

Oriolus opende vandaag, op Wereldkankerdag, de deuren in Winterswijk. Het inloophuis moet een veilige plek worden voor mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden. Een plek waar ruimte is voor gesprekken en herkenning.

Iets wat heel belangrijk is in een onzekere tijd ervaarde Desirée zelf eind jaren negentig. Om de nieuwe locatie tot een fijne plek te maken, is Desirée al weken aan het klussen in het gebouw aan het Beatrixpark.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Toen ik de uitslag te horen kreeg en dus wist dat ik erfelijk belast ben met borst- en eierstokkanker zakte de wereld onder mij weg", blikt Desirée terug terwijl ze met een kwast nieuwe verf op de muur aanbrengt. "Want dan heb je wel iets waar je mee moet dealen en waar je ook wat mee moet. Je weet niet of je nog op je lichaam kan vertrouwen."

Lotgenotencontact

Uiteindelijk besloot Desirée zich preventief te laten opereren en werd ze geopereerd in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Ze werd omringt door tal van lieve vrijwilligers.

"Die mensen betekende toen zoveel voor mij dat ik altijd heb gezegd: zoiets wil ik ook in de toekomst doen", vertelt Desirée verder. "Dus toen het vanuit de Borstkankervereniging werd gevraagd een inloophuis op te starten ben ik dat op gaan pakken. Lotgenoten contact is gewoon heel belangrijk. Je wilt niet altijd je verhaal doen aan je partner of kind en herkenning onder elkaar kan heel prettig zijn."

Online opening

Helaas kunnen er nog geen mensen bij elkaar komen in inloophuis Oriolus maar toch ging Desirée vandaag open en is het mogelijk elkaar online en via de telefoon te spreken en te ontmoeten. Maar ook op afspraak is het mogelijk fysiek een kijkje te komen nemen bij inloophuis Oriolus. "Het is hier groot genoeg om op gepaste afstand elkaar te zien dus één op één kan er een afspraak gemaakt worden."

Helpende handjes in de tuin

Het inloophuis heeft ook een tuin waar, in de toekomst, in de zomer mensen elkaar in de zon en in de frisse buitenlucht kunnen ontmoeten. Om het terras mooi te maken, deed Desirée een oproep bij Gelderland Helpt.

Benieuwd naar het verhaal van Desiree of kun jij helpen bij het opknappen van de tuin? Klik dan hier er meld je aan!





