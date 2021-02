Meester Daan ziet de scholen nog liever niet opengaan: 'Ik maak me zorgen om gezondheid van leraren'

Daan Weststrate geeft les aan groep zes op basisschool De Kraats in Bennekom. Hij had liever gezien dat de scholen nog dicht zouden blijven. "Ik maak me hele grote zorgen om de gezondheid van mezelf en die van collega's", benadrukt hij.

Zorgen om Britse variant

Dat komt met name door het oprukken van de Britse coronavariant. "Twee derde van de besmettingen is van de Britse variant. Wij denken met z'n allen dat de besmettingen omlaag gaan, maar de Britse variant rukt op. Maar we gaan wel open, dus dat is wel een soort versoepeling. Het baart me zorgen", zegt Weststrate.

Hij vindt dat de gezondheid van de leerkrachten op zijn school niet kan worden gewaarborgd 'als je met 20 tot 25 kinderen in een klaslokaal zit, waar moeilijk anderhalve meter afstand kan worden gehouden en waar de ventilatie toch ook wel een uitdaging is'. Weststrate pleit ervoor dat de leerkrachten sneller worden ingeënt.

'Docenten zijn angstig'

Nicole ter Harmsel van de Algemene Onderwijsbond (Aob) merkt dat meer docenten angstig zijn. "Ze kiezen er dan ook voor om maandag thuis te blijven. Ons advies aan hen is om met hun directeur in gesprek te gaan en samen tot een goede afspraak te komen."

Nicole ter Harmsel van de Algemene Onderwijsbond. Foto: Algemene Onderwijsbond

Ter Harmsel merkt dat er vooral zorgen zijn over de richtlijnen die gaan gelden op de scholen. "Zo is het nog onduidelijk over hoe we open gaan. Moeten docenten afstand houden van de kinderen, moeten leerlingen in tweetallen zitten en moeten ze in kleine groepjes buitenspelen? Als dat iets duidelijker is, gaan docenten wel met een beter gevoel aan de slag."

Zelf kan ze niet wachten om weer te beginnen. "Ik heb zin om onderwijs te geven op de plek waar het hoort."