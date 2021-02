Defensie onderzoekt verhoging radartoren Herwijnen

Defensie onderzoekt de mogelijkheid om de defensieradar die in Herwijnen moet komen te verhogen. De Tweede Kamer riep de minister in december op te zoeken naar alternatieve locaties omdat Herwijnen niet geschikt zou zijn. Nu kondigt defensie het onderzoek aan.

Een verhoging van de radar zou straling over het dorp kunnen verminderen. Iets waar inwoners zich zorgen over maken. De verhoging van de radar is een van de suggesties die stralingsdeskundige Guy Vandenbosch in september aan de Tweede Kamerleden in de commissie defensie gaf. "Op die manier verminder je de bestraling voor de omgeving", legde Vandenbosch uit.

Zie ook: Inwoners houden voet bij stuk: geen defensieradar in Herwijnen

De komst van een defensieradar naar Herwijnen houdt de gemoederen in het Betuwse dorp flink bezig. Inwoners zijn bang voor te veel straling in het dorp, waar ook al een KNMI-rader staat. Ook komt de radar van het leger dicht bij de bebouwde kom te staan.

De plaatsing van de defensieradar is nodig om het Nederlandse luchtruim te beschermen van buitenaf. De radars die defensie nu heeft, zijn verouderd. In het Friese Wier is de nieuwe SMART-L-radar al geplaatst. Ook daar verloopt het niet soepel.

Zie ook: Friezen kritisch op hun Defensieradar, waarvan tegenhanger in Herwijnen moet komen

Vasthouden aan Herwijnen

Ondanks een motie van de Tweede Kamer, waarin de Kamerleden de minister oproepen te zoeken naar een meer afgelegen locatie, houdt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie toch vast aan Herwijnen.

"Herwijnen is nog steeds de beste locatie", zegt zij. Een eventuele verhoging van de radar zou kunnen zorgen voor meer locaties in Nederland die geschikt zijn om de radar te plaatsen. Visser geeft aan na het onderzoek te bepalen of dat zo is. De kans dat defensie weer bij Herwijnen uitkomt, is aanwezig. Tweede Kamerleden zijn daar kritisch over. Ze verwijten de minister tunnelvisie.

Het onderzoek moet in het tweede kwartaal van dit jaar zijn afgerond. Tot dat moment zal op de locatie die defensie al aankocht in Herwijnen niets gebeuren, aldus Visser.