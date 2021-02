800 prikken per dag in Hamalandhal in Lichtenvoorde, zeven dagen per week

Inwoners van de oostelijke Achterhoek kunnen per 8 maart een coronaprik laten zetten in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Op verzoek van de GGD en de gemeente Oost Gelre heeft het bestuur van de Hamalandhal de 'oude hal' beschikbaar gesteld als vaccinatielocatie.

De sporthal in Lichtenvoorde beschikt naast de 'oude hal' over nog een hal; een nieuwe, die beschikbaar blijft voor de gymlessen van leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Oost Gelre.

Dilemma's

"We vonden dat we moesten meewerken, maar lopen daarbij wel tegen dilemma's aan waar we een oplossing voor moeten zoeken", zegt Herman Rooks, de voorzitter van het bestuur dat namens vijf sportverenigingen de Hamalandhal exploiteert.

Rooks wijst daarbij op vorig jaar toen sportverenigingen na de eerste lockdown de verloren tijd van wedstrijden en trainingen konden inhalen in de sporthal. "Daar is toen dankbaar gebruik van gemaakt", zegt de voorzitter. "Dat kan dus nu nog wel een ding worden als ze dat nu weer willen."

De Hamalandhal krijgt voor de verloren uren een financiële compensatie voor inkomstenderving. "We worden gecompenseerd door de GGD, maar konden niet te hoog in de boom gaan zitten", zegt Rooks. "We krijgen een reële huurprijs."

Twee priklijnen

De oude hal wordt 'in principe' voor de rest van dit jaar volledig afgesloten van de rest van de Hamalandhal, want er wordt van 8.00 tot 20.00 uur, zeven dagen per week, gevaccineerd. Er kunnen dagelijks 800 prikken worden gezet.

"Lichtenvoorde wordt een zogenoemde medium locatie, met twee priklijnen", zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. "Er komt in de oostelijke Achterhoek ook nog een locatie in Borculo bij."

Noord - en Oost-Gelderland krijgt naast Apeldoorn en Doetinchem in februari vaccinatielocaties in Harderwijk en Zutphen en na Lichtenvoorde in maart volgen dan nog Heerde en Borculo. "Dan is elke regio voldoende bezet. Dan woont iedereen binnen zo'n 20 kilometer van een priklocatie", aldus Bronsvoort.

Binnen de gemeente Oost Gelre ligt Lichtenvoorde het meest centraal en sporthalvoorzitter Rooks zegt te begrijpen dat gemeente en GGD bij de Hamalandhal uitkwamen, gezien de meerdere in- en uitgangen, faciliteiten en parkeerplaats. "Eigenlijk konden we er niet onderuit en we vinden ook dat we moeten meewerken, maar er wacht ons als bestuur nog wel enkele uitdagingen", aldus Rooks.

