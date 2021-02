GoClean de Liemers dolblij met statiegeld op blikjes

Menig weekend struint Peggy samen met andere vrijwilligers door de uiterwaarden of door de straten om zwerfafval op te ruimen. Stichting GoClean de Liemers registreert al het afval dat wordt gevonden.

Samen met de cijfers van zo'n 9000 andere 'schoonwandelaars' in Nederland zijn die uitkomsten samengevat in een rapport, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. "Ik denk zeker dat dit rapport heeft bijgedragen aan het uiteindelijke besluit om statiegeld in te voeren op blikjes", zegt Blaauw stellig.

20 procent is blik

De cijfers liegen er dan ook niet om. In twee jaar tijd - van begin 2019 tot eind 2020 - zijn in Nederland in totaal 2,5 miljoen stuks zwerfafval geregistreerd en opgeruimd. Bijna 20 procent daarvan is blik. In alleen de Liemers zijn in die twee jaar tijd al bijna 25.000 blikjes opgehaald. "Blikjes van energiedrankjes staan daarbij op nummer één."

Blik is volgens Blaauw zeer schadelijk voor het milieu. Het kan zelfs eeuwen duren voordat het materiaal vergaan is. "Bovendien kan het metaal van een blikje in de grond komen en aan de binnenkant zit altijd een plastic laagje en dat vergaat nooit."

Dat er nu statiegeld op een blikje komt, is dan ook onontkoombaar, vindt Blaauw. In heel veel andere landen is dit al jaren zo. "Ze kunnen er hier nu eindelijk niet meer onderuit. "

Nog even geduld

Dat ze dan nog bijna twee jaar moet wachten op de invoering, is dan maar zo. "Hoe eerder, hoe beter natuurlijk. Maar dat het nu echt gaat gebeuren, maakt me heel blij." De Duivense 'schoonwandelaar' is overigens niet bang dat ze straks 'werkloos' wordt: "Nee hoor, er blijft helaas nog genoeg zwerfafval over om op te ruimen."