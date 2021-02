'Er komt zeker winterse kou aan', het zou zomaar flink kunnen gaan vriezen en sneeuwen

Het gaat los op de sociale media: de weerkaarten zijn het onderwerp van gesprek. Want als we enkele weermodellen mogen geloven, dan krijgen we enorme kou en bakken met sneeuw vanaf komend weekend. Maar hoe serieus is die kans nou eigenlijk?

Om niet meteen met teleurstellingen te strooien: "Er komt zeker winterse kou aan. Daar heb ik vertrouwen in", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is alleen nog onzeker hoe koud het wordt, of er sneeuw gaat vallen, hoeveel sneeuw er gaat vallen en waar die gaat vallen.

Twee modellen

De meteorologen van Weerplaza kijken naar twee modellen voor hun voorspellingen: het Amerikaanse model en het Europese model. "Het Europese model volgen we vaak in onze voorspellingen, die laten de winter naar binnen komen. Daarin staat dat de temperatuur komend weekend flink onderuit gaat en daar wordt ook flink wat sneeuw in berekend. Ook voor Gelderland mogelijk", legt Klaassen uit.

Maar volgens hem liet het Amerikaanse model tot gisteren nog veel onzekerheid zien. "Maar dat model schuift inmiddels ook op naar het Europese model", voegt de weerman daaraan toe.. "Ik kan zeggen: we zitten er middenin. Dit zijn zeer spannende weerkaarten."

-17 graden?

Op Twitter gaat iedereen los. "Een Duits weermodel geeft aan dat er temperaturen kunnen komen van -17 graden met 30 tot 40 centimeter sneeuw", wordt er onder meer geschreven.

Vanaf vrijdag meer zekerheid

Als je ervan houdt, is het mooi om je erop te verheugen. Maar zekerheid is er dus nog niet. "Het is nu nog ver weg. Vooral de sneeuwverwachtingen voor het weekend en daarna zijn op die termijn heel moeilijk en onbetrouwbaar. Het is nog van veel aspecten afhankelijk. Als we 48 uur voor het weekend zitten, vrijdag, zijn er ook meer modellen beschikbaar. Als die ook hetzelfde laten zien, dan is er zekerheid", vertelt Klaassen.

De winter gaat er komen hoor, daar ben ik van overtuigd

Nog even geduld dus. "Maar de winter gaat er wel komen hoor, daar ben ik van overtuigd", vertelt de meteoroloog. "Alleen hoe koud het wordt, hoeveel sneeuw en waar de sneeuw gaat vallen, moeten we nog invullen. Dat kan met 12 uur zo weer veranderd zijn."

Voor zaterdag worden nog temperaturen verwacht van twee tot vier graden, maar zondag gaat waarschijnlijk een echte ijsdag worden. Dan liggen de maxima rond de -2 graden. En maandag en dinsdag wordt dat ook verwacht.

Luister hier naar het gesprek met Raymond Klaassen van Weerplaza.