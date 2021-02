'Blijf weg bij criminelen', politie start speciaal project om boeren te waarschuwen

De laatste jaren constateerde de politie meermaals criminele activiteiten in schuren en loodsen op het platteland of bedrijventerreinen. Het ging daarbij regelmatig om drugslabs. Eind december verrichtte de politie nog vijf aanhoudingen bij de vondst van een drugslab in een boerderij in Beusichem.

Volgens de politie komen dergelijke zaken steeds vaker aan het licht. Eigenaren van loodsen en schuren worden benaderd en krijgen een financiële compensatie als ze hun perceel ter beschikking stellen. De verleiding om 'ja' te zeggen kan groot zijn, zeker wanneer het bedrijf het moeilijk heeft.

De politie waarschuwt echter nadrukkelijk niet in zee te gaan met criminelen. "Voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wilt komen", stelt de politie woensdag in een verklaring. Degene die een pand verhuurt waar strafbare feiten gebeuren, is zelf ook strafbaar. Bovendien kunnen criminelen de eigenaren afpersen, bedreigen of op andere manieren schaden wanneer ze niet meewerken.

Samen met de gemeente Lingewaard en de omgevingsdienst wil de politie nu actief gaan waarschuwen. Dat gebeurt in een project dat de naam Stuwdam heeft gekregen. Het project is woensdag afgetrapt in Gendt. Stuwdam wordt dit jaar uitgerold over het hele gebied in Gelderland-Midden.

