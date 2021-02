Afspraakprobleem vaccinatie Culemborg is opgelost

In Culemborg werden 85-plussers dinsdag opgeroepen om een afspraak te maken voor een prik, omdat voor de aankomende twee dagen 600 extra doses Pfizer-vaccins beschikbaar waren. Wie over een of twee weken een afspraak had, of nog geen afspraak had gemaakt, kon zich (opnieuw) melden voor een afspraak op korte termijn.

Maar toen mensen het afsprakencentrum belden, kregen ze te horen dat er geen plek was. De nieuwe priklocatie bleek niet zichtbaar in het systeem. Dat probleem is nu dus opgelost.

Dichter bij huis een vaccinatie halen

Door de extra vaccins op de locatie in Culemborg kunnen daar de komende twaalf dagen 300 vaccins per dag extra worden gezet. Handig voor inwoners in het westen van Gelderland omdat zij niet naar de priklocatie in Wijchen hoeven te reizen.

Zie ook: Ineens 600 extra doses vaccins geleverd, GGD vraagt ouderen snel afspraak te maken

Mochten de extra plekken in Culemborg niet gevuld worden dan gaan de vaccins naar Wijchen, zodat daar meer 85-plussers gevaccineerd kunnen worden. Van het verlies van vaccins is volgens de GGD dus geen sprake.