Akkoord over vertrek auto-opslag op Dennenoord, nu het recyclingbedrijf nog

Winterswijk trekt, mits de gemeenteraad akkoord gaat, 390.000 euro uit voor het vertrek van het auto-opslagbedrijf van Bartelds van het voormalige woonwagenkamp. Bartelds kan nog tot 1 januari 2023 bezig blijven op Dennenoord, maar moet daarna zijn vertrokken.

Ultiem bod

Wethouder Inge Klein Gunnewiek van Winterswijk is nu alleen nog in onderhandeling met Verhaegh Trading over een vertrek van Dennenoord naar bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo. Klein Gunnewiek spreekt van een ultiem bod en Jan Verhaegh wil gedurende de onderhandelingen niet reageren. "Die afspraak is gemaakt met de gemeente", aldus Verhaegh.

Jan Verhaegh heeft nog geen overeenstemming met de gemeente Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

De wethouder wil er niet te veel over kwijt. "We zijn bezig met de afronding en willen dat zorgvuldig doen", zegt Klein Gunnewiek. "We gunnen Verhaegh ook een mooi bedrijf elders en de intentie is er samen uit te komen. Het wordt de komende tijd erop of eronder."

Daarmee bedoelt de wethouder dat ze óf overeenstemming bereikt met Verhaegh óf dat het recyclingbedrijf op Dennenoord blijft. Winterswijk wil het voormalige woonwagenkamp saneren en er een natuurgebied van maken, dat aansluit op de nabij gelegen recreatieplas 't Hilgelo.