CHE-voorzitter wil gratis studiejaar voor alle studenten

De studenten in Ede hebben het heel erg moeilijk. Hol: "Ze zitten op hun kamer van 12 vierkante meter. Daar slapen ze, studeren ze en ontspannen ze. Wie in september bij ons is begonnen als eerstejaars, heeft tot aan de strenge lockdown van midden december hoogstens één of twee dagen per studieweek andere studenten en docenten gezien. Sinds midden december is nagenoeg alles alleen online. Je bouwt niets op en je wordt eenzamer."

Mentale hongerwinter

De drie voornaamste taken van het hoger en universitair onderwijs komen in de knel, gaat hij verder. "We hebben het dan over het vormen van kennis, samenwerken en over persoonsvorming. Jongeren zitten in een cruciale fase in hun ontwikkeling. Ze missen door de coronamaatregelen heel erg veel."

In zijn open brief aan Rutte gaat Hol in op de mentale gevolgen van de lockdown voor studenten. "We hebben hier op school een werkgroep ‘Hoe Houden We Het Vol?’. En die meldt vrijwel wekelijks dat steeds meer studenten vertraging oplopen, hun prestaties dalen, minder vrolijk worden, zich zorgen maken over hun toekomst. Ze leven eigenlijk in een mentale hongerwinter. Velen van hen hebben continu last van dreiging, angst en isolatie. En dat schaadt onze jonge generatie. "

'De KLM krijgt miljarden'

Hij verwijst in zijn brief aan Rutte naar diens collega in het kabinet, minister Wopke Hoekstra van Financiën: "Hij heeft miljarden over voor de KLM (waar ik als oud-luchtvaartmedewerker best sympathie voor heb), dus waarom zou Wopke niet een kleiner bedrag kunnen doneren voor een extra studiejaar voor onze jonge mensen?"

Het extra studiejaar voor het gehéle voortgezet, hoger én wetenschappelijk onderwijs kost de schatkist circa 3 à 4 miljard euro, schat Hol. "De rente op de kapitaalmarkt is negatief. Dat is een voordeel voor de schatkist. We zullen het ooit moeten terugbetalen, maar dit moet toch te regelen zijn."

