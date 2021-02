Het is stil in de trein tijdens de uren van de avondklok: 'Het voelt vreemd'

Tijdens het ingaan van de avondklok om 21.00 uur is het 's avonds stil op straat. En niet alleen daar, maar ook in het openbaar vervoer. De treinen rijden, maar door de leegte in de coupés voelen ze aan als ‘spooktreinen’.

Het is dinsdagavond 20.45 uur als ik vanuit Winterswijk de trein instap richting Arnhem. Ik ga zitten op een stoel aan het raam en zie verder niemand in de trein. De machinist loopt op het perron langs het raam, zwaait even, en loopt door richting zijn cabine. Als de trein om 20.50 uur vertrekt, ben ik de enige passagier. Het voelt vreemd om al die lege stoelen in de trein te zien. We passeren de stations in Aalten, Varsseveld, Terborg en Gaanderen zonder dat er ook maar iemand instapt.

Gezelschap in Doetinchem

In Doetinchem krijg ik gezelschap van vier passagiers en ontmoet ik de 20-jarige Julia Müller. Ze is net klaar met haar werk bij een bedrijf dat gehoorbeschermers maakt. Ze is op weg naar huis in het Duitse Elten. De avondklok vindt ze maar niks.

“Sinds het ingaan van de avondklok ben ik al een aantal keren gecontroleerd op het station, waardoor ik soms bijna mijn trein heb gemist”, vertelt Julia. “Ik vind het prima, die controle, maar als je een lange dag heb gewerkt, wil je gewoon naar huis.”

Ze hoopt dat de maatregelen snel versoepelen. “Het lijkt wel of we steeds meer van onze vrijheden in dit land aan het verliezen zijn.”

'Je ziet bijna niemand'

Ik loop een stukje verder en ga zitten naast zorgmedewerker Shalina. Ze reist vier keer per week voor haar werk vanuit Zevenaar naar Doetinchem. De lege treinen in de uren van de avondklok voelen vreemd voor haar. “Je voelt je toch wel alleen, omdat je bijna niemand ziet.”

Ze vertelt over haar werk in de zorg. “We hebben het zwaarder gehad, maar het voelt nu nog steeds zwaar. De bewoners en het personeel op onze locatie zijn inmiddels wel gevaccineerd.” Meer tijd om te praten hebben we niet, want inmiddels zijn we al in Zevenaar en stapt ze uit. Om 22.00 uur kom ik aan in Arnhem. Met twee medereizigers stap ik uit op een verder leeg perron.

Weer lege stoelen

Tien minuten later pak ik de trein richting Zwolle, om via Zutphen terug te reizen naar Winterswijk. Wederom neem ik plaats in een lege coupé. De conductrice loopt langs en zegt vriendelijk gedag. Even later roept ze via de intercom dat we aankomen in Zutphen, maar ik vraag me af hoeveel reizigers haar mededeling horen.

In Zutphen stap ik over op de trein naar Winterswijk. In deze trein had ik gehoopt op een medepassagier of een controle van een conducteur, maar het enige dat ik aantref zijn lege stoelen. Na een half uur ben ik terug in Winterswijk en stap ik, in de regen, als enige uit op een leeg perron.

Forse daling reizigers

Arriva rijdt in de Achterhoek tijdens de uren van de avondklok volgens de reguliere dienstregeling, maar wel met kortere treinen. “Vanaf het begin van de coronaperiode zijn we beschikbaar en blijven we doorrijden voor mensen die noodzakelijke reizen moeten maken uit onder meer de vitale sector”, vertelt woordvoerder Liesbeth Oelen.

Arriva zag het aantal reizigers de afgelopen periode fors dalen. “’s Avonds zitten we op nog maar 10 procent van het normale aantal reizigers in deze periode”, zegt Oelen. “Voor ons personeel betekent het dat ze te maken hebben met weinig of soms zelfs helemaal geen reizigers.”