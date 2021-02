Barneveld wil half miljoen uittrekken voor thuiswerkende ambtenaren

De gemeente Barneveld wil dit jaar 500.000 euro uitgeven aan nieuwe ict-thuiswerkmiddelen voor het personeel. Zo kunnen ambtenaren goed hun werk blijven doen én kan de gemeente zich in deze coronatijd door blijven ontwikkelen, betoogde wethouder André van de Burgwal in de commissievergadering.

De beoogde uitgave komt op een opvallend moment. Barneveld staat namelijk onder preventief toezicht van de provincie Gelderland. Dat heeft te maken met het fusieproces met de gemeente Scherpenzeel. Barneveld moet toestemming aan de provincie vragen, als ze meer dan 300.000 euro wil uitgeven.

Zie ook: Scherpenzeel en Barneveld onder toezicht

'Weggemoffeld'

Het bedrag is ook verder niet onomstreden. De thuiswerkregeling is in een zogenoemde ‘maandrapportage’ gevoegd en op die manier naar de raad gestuurd. Doorgaans gebeurt dat eigenlijk alleen met kleinere bedragen. Raadslid Jan Willem van den Born (Lokaal Belang) laat duidelijk weten het daar niet mee eens te zijn. “Het bedrag lijkt zo wel weggemoffeld.” Wethouder Van de Burgwal antwoordt dat hij ook vindt dat deze manier niet de juiste is, maar dat het in dit geval niet anders kon.

Daarnaast vindt Van den Born het raar dat de gemeente zo veel geld aan thuiswerken wil uitgeven, mede omdat er in Barneveld sprake is van een negatieve meerjarenbegroting. “Ook is niet duidelijk waar dit bedrag op is gebaseerd én wat daarmee gekocht wordt.” Volgens het commissielid heeft het college niet goed uitgezocht hoeveel behoefte er is aan deze regeling.

'Heel verkeerd signaal'

De wethouder zegt dat deze investering nodig is om als gemeente bij de tijd te blijven. “Ik zou het een heel verkeerd signaal vinden vanuit de raad als u onze medewerkers niet de mogelijkheid geeft hun werk op een fatsoenlijke manier te doen. Ze hebben met veel inzet gewerkt, ze hebben geïmproviseerd en ze hebben gekeken wat er wel kan”, geeft hij aan.

Over het voorstel wordt nog in de gemeenteraad gestemd, maar er lijkt sprake te zijn van een raadsmeerderheid te zijn. Naast de vragen van Lokaal Belang stuit het voorstel namelijk op weinig weerstand. Mocht het voorstel inderdaad aangenomen worden, dan is dus de provincie aan zet.