Kerk in Vragender sluit deuren en wordt opgedeeld in appartementen

De laatste eredienst in de kerk in Vragender was via een livestream te volgen. Foto: Omroep Gelderland

De Sint-Antonius van Paduakerk is dinsdagavond aan de eredienst onttrokken. De kerk in Vragender is de eerste van zes binnen de gefuseerde parochies van Paulus en Ludger die de deuren sluit en een andere bestemming krijgt. Ruim 150 belangstellenden keken dinsdagavond via een livestream mee.

Pastoor Herman de Jong en diaken Cor Peters gingen voor in de laatste eredienst in de 150 jaar oude kerk in Vragender, waar als gevolg van de coronamaatregelen slechts enkele parochianen getuige waren van het historische moment van het onttrekken van de kerk van de Goddelijke eredienst.

Kruispunt

Diaken Peters wees op de 150 jaar oude geschiedenis van de kerk in Vragender 'als godshuis'. "We staan op een kruispunt in geloven en kerk zijn. We zijn als geloofsgemeenschap voor het laatst samen in deze kerk die aan de Goddelijke eredienst wordt onttrokken", zei diaken Peters voor slechts enkele parochianen.

'Missen paar generaties'

Peters stond stil bij het teruglopende aantal bezoekers aan de kerkdiensten in Vragender: "De kerk krijgt een herbestemming en de sluiting kwam hier hard aan. Het maakte veel emoties los, maar we missen een paar generaties mensen die geloven als een direct onderdeel van het leven beleven."

Desondanks sprak hij ook van een 'nieuw begin'. "Er zijn vaker keerpunten geweest. Er waren talloze momenten dat we dachten dat het voorbij was, maar het geloven ging door omdat het in de mensen zit. De geloofsgemeenschap in Vragender blijft verbonden en zodoende is dit einde ook een nieuw begin. Daarom, parochianen van de St. Paulus en Ludger, houd elkaar vast."

Er komen appartementen in de kerk.