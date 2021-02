Basisscholen maandag weer open, maar derde coronagolf is volgens Rutte onvermijdelijk

De basisscholen en kinderdagverblijven gaan maandag weer open. Ook mogen winkels volgende week hun deuren weer openen voor het afhalen van bestellingen. Over het verlengen van de avondklok valt pas later het besluit. Dat hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekendgemaakt op een nieuwe persconferentie.

"We zitten in een spannende en ook onzekere fase van de coronacrisis", opent Rutte de persconferentie. Volgens hem worstelt het kabinet al weken met welke maatregelen er genomen moeten worden. Enerzijds neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames af, maar anderzijds zijn er grote zorgen over de Britse variant van het virus. "De doorrekeningen wijzen op een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen."

Tweederde van de nieuwe besmettingen zijn volgens Rutte van de Britse soort, die anderhalf keer besmettelijker zou zijn dan de oude variant. Mede daarom besluit het kabinet de huidige lockdown 'bijna helemaal te verlengen tot 2 maart'.

Scholen weer open

Een uitzondering daarop vormen de basisscholen en kinderopvang, die maandag de deuren weer mogen openen. Rutte noemt dat een belangrijk besluit, omdat kinderen 'op school nu eenmaal het beste leren'.

Over de heropening zijn zorgen, onder meer van leraren die wijzen op de besmettingsrisico's. Volgens de premier is het risico echter 'beperkt', mede omdat kinderen bijna nooit volwassenen besmetten. Bovendien zijn er voorwaarden aan de heropening verbonden: bij één positieve test moet de hele klas of groep, ook de leraar, in quarantaine. Ze moeten zich op de vijfde dag laten testen. "Ingrijpend, maar zo'n slot op de deur is echt nodig", aldus Rutte.

De premier hoopt ook middelbare scholen zo snel mogelijk te openen, maar dat gebeurt in ieder geval niet voor 1 maart. Voor de heropening - op anderhalve meter - lopen nu al een aantal tests. Rutte verwacht op 23 februari een besluit te nemen, als er een nieuwe persconferentie wordt gehouden.

Boeken en kleding afhalen

Verder besluit het kabinet dat alle winkels weer open mogen voor het afhalen van producten. Daarbij gaat het dus ook om niet-essentiële winkels, die bijvoorbeeld boeken en kleding verkopen. Vanaf 10 februari mogen ze open, mits het afhaalpunt buiten wordt ingericht. Ook krijgen mensen een tijdslot en moeten ze alleen komen. "Tussen bestellen en afhalen zit minimaal vier uur, om funshoppen tegen te gaan."

Het zijn volgens Rutte harde voorwaarden, winkels die zich er niet aan houden worden gesloten.

Avondklok loopt af

Of ook de avondklok wordt geschrapt, is nog niet duidelijk. Daarover moet later deze week een beslissing worden genomen. Dan komt het OMT met een nieuw advies aan het kabinet. De huidige avondklok loopt nog tot 10 februari.

