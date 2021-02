Problemen bij callcenter van GGD, nog veel vaccinatieplekken vrij

De GGD riep dinsdag 85-plussers die een uitnodiging voor het vaccin hebben gekregen op snel een afspraak te maken, omdat er 600 extra doses Pfizer-vaccins zijn binnengekomen. De komende twaalf dagen kunnen er 300 vaccins per dag extra worden gezet.

Voor woensdag en donderdag zijn er nog voldoende plaatsen. "We moeten daar even publiciteit voor hebben, om te zorgen dat we die plekken vol gaan krijgen", zegt teammanager coronabestrijding Sascha Kraus. Ook de dagen daarna is er volgens haar in Culemborg genoeg ruimte om te prikken.

We poppen niet overal op

Wie belt naar het afsprakencentrum krijgt echter te horen dat er de komende dagen geen plek is in de regio Gelderland-Zuid. Dat komt volgens Kraus omdat er alleen naar de priklocatie in Wijchen wordt gekeken. "Het is blijkbaar lastig te vinden voor het callcenter, dus mensen moeten duidelijk aangeven dat ze in Culemborg geprikt willen worden. Dan kunnen ze daar nog ingepland worden."

De locatie in Culemborg is volgens Kraus geopend om ook aan de andere kant van de regio Gelderland-Zuid mensen te kunnen prikken. "Maar omdat we snel een extra locatie hebben geopend, zijn we moeilijk te vinden. We staan in alle lijsten, maar we poppen niet overal op. Als mensen aangeven dat het specifiek gaat om de locatie in Culemborg, zijn we wel te vinden."

Naar Wijchen

Dat er ineens zoveel extra vaccins zijn vrijgekomen, komt volgens Kraus omdat de GGD minder verspilt dan in eerste instantie werd gedacht. Als de prikken niet in Culemborg kunnen worden gezet, gaan de vaccins door naar de grotere locatie in Wijchen. "We gooien sowieso geen vaccins weg bij de GGD."

