'Drive-inschrijving' voor groep 8-leerlingen bij Maaswaal College in Wijchen

Ze bedachten daar een drive-inschrijving, een inschrijving in de buitenlucht bij de nieuwe school met een speciaal ontvangstcomité.

"Het is heel spannend zo'n nieuwe school waar je de komende jaren naartoe gaat. Dat is echt een ding voor die kinderen", legt beleidsmedewerker Femke van Kuijk uit. "Ze krijgen ook maar één inschrijfbrief, daarom wordt deze ook vaak nog echt afgegeven. Het gaat niet digitaal en de brief móet aankomen. We vonden het sneu dat dit belangrijke moment er niet zou zijn voor de kinderen en daarom hebben we de drive-inschrijving bedacht. Zo is er toch nog iets van beleving voor de kinderen."

Ontvangstcomité en welkomsboog

De nieuwe leerlingen komen met hun ouders per auto naar de school. Hier worden ze door een ontvangstcomité van de schoolleiding op veilige afstand buiten bij school opgevangen, maar niet voordat ze ook al onder een welkomsboog zijn doorgereden. De kinderen stappen uit en kunnen hun inschrijfformulier in een speciale bus deponeren. Dan is er nog koek en zopie en krijgen ze een welkomsrugzak.

De drive-inschrijving begon woensdagmiddag om 15.00 uur. Ook de dagen daarna kunnen de leerlingen nog met hun inschrijfformulier bij de school terecht.

