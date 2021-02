Villamoord-veroordeelden gaan in tien minuten van hoop naar teleurstelling

Kort nachtje

Ze zijn gespannen, maar het is een positieve spanning. Herman Delwig en Nevzat Altay en hun advocaat Paul Acda komen optimistisch aan in Den Haag bij het statische, nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Altay -de man die het langst heeft vastgezeten voor De Villamoord- zegt niet geslapen te hebben afgelopen nacht. Ook Acda geeft toe een kort nachtje te hebben gehad vanwege het advies vandaag. Er wordt gegroet via de ellebogen en de mannen lopen vol goede moed door de beveiliging de rechtszaal in waar het advies door de advocaat-generaal wordt uitgesproken.

De zus van de overleden Dave - hij pleegde na de veroordeling zelfmoord in zijn cel en heeft net als de anderen altijd beweerd onschuldig te zijn- kan er wegens omstandigheden vandaag niet bij zijn. Een andere Turkse veroordeelde man en zijn advocaat zijn ook naar Den Haag gekomen om het advies aan te horen. Andere veroordeelden verblijven in het buitenland.

Paar minuutjes en klaar...

Eenmaal binnen neemt iedereen plaats in de zaal, waar ondanks de hoge opkomst toch anderhalve meter afstand gehouden kan worden. De advocaat-generaal, loopt naar het katheder en begint te spreken. Hij adviseert het herzieningsverzoek af te wijzen. Hij spreekt in gedecideerde bewoordingen en is al binnen een paar minuutjes klaar.

"Het Gerechtshof heeft zich destijds al uitgebreid over het bewijsmateriaal gebogen. Over verhoren, over de gestelde uitvoering van druk door de politie en over de betrouwbaarheid van de bekennende en belastende verklaring. Om die reden kan uw verklaring niet als een novum worden aangemerkt. Ik adviseer de Hoge Raad de herzieningsaanvragen van de veroordeelden ongegrond te verklaren."

Er is geen sprake van een novum, een nieuw feit dat nog niet eerder door de rechter onder ogen is gezien. De enige bekennende verklaring in deze zaak zou destijds vals zijn geweest en afgelegd zijn onder zware druk, zo beweren de indieners van het herzieningsverzoek. Maar volgens de advocaat-generaal is dit niet genoeg om de zaak opnieuw te bekijken.

De mannen staan minder dan een half uur later alweer buiten met een heel ander gevoel dan hoe ze naar binnen gingen. Een gevoel van teleurstelling, frustratie en boosheid.

Herman Delwig. Foto: Omroep Gelderland

Leven lang achtervolgd door deze zaak

De emoties komen langzaam naar boven. Herman Delwig: "Ik heb vijf jaar detentie gekregen voor iets dat ik niet heb gedaan."

Hij wordt zijn leven lang achtervolgd door de zaak. "Ik ben een echte Arnhemmer, maar ik ben hierdoor weggegaan uit de stad. Het is 23 jaar geleden, maar ik ga er mee naar bed en ik sta er mee op, helaas. "

Toch blijft hij hoop houden dat de Hoge Raad straks in april bij de definitieve uitspraak over dit herzieningsverzoek anders beslist dan het advies. Dat laatste hoopt ook advocaat Paul Acda: "Het is even schrikken nu deze uitkomst er is en de teleurstelling bij de betrokkenen. Het geeft me ook een gevoel van onrechtvaardigheid."

Maar de mensen die veroordeeld zijn die laten het er niet bij zitten. Acda: "En anders gaan we opnieuw naar de tekentafel. We gaan door totdat er een herziening komt. Dat verdienen deze mannen. Ik zal hen daar altijd in blijven steunen."

Paul Acda is teleurgesteld, maar nog niet verslagen. Foto: Omroep Gelderland

