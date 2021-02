Alles kwijt door verwoestende brand, maar Arianne begint opnieuw

Airfryers, waterkokers en speelgoed, van alles glijdt er deze dagen door haar handen. Arianne is druk bezig om de lege schappen van haar nieuwe zaak aan het Marktplein in te richten. Vrienden en familie helpen, zodat ze volgende week de deuren van haar winkel weer kan openen.

Uitslaande brand

Terwijl het gezin Teunissen eind 2019 geniet van een vakantie in het buitenland, hoort ze dat er in de bakkerij naast hun winkel een brand woedt, die overslaat. "Middenin de nacht kregen we een telefoontje. We hebben zo snel mogelijk een terugvlucht geboekt. Toen we hier aankwamen was het leed al geschied. Dan is alles waar je voor staat weg."

Nog steeds voelt de Brummense de tranen in haar ogen prikken als ze terugdenkt aan het moment waarop ze de schade voor het eerst ziet. "Dan ben je in één keer echt alles kwijt, je huis en je winkel. Dat is niet te filmen zoiets." Omdat Arianne, haar man Henk en dochter Emma boven de winkel wonen, is ook hun 'thuis' plotsklaps verdwenen.

Stilzitten

Inwoners van het dorp komen nog dezelfde week in actie om geld in te zamelen voor de gedupeerden. Ook krijgt het gezin Teunissen tijdelijk woonruimte aangeboden. Maar een leven zonder winkel, daar kan Arianne niet aan wennen. "Het is helemaal niks voor mij om stil te zitten, de afgelopen anderhalf jaar zijn super zwaar geweest."

De brand op het Marktplein verwoestte de winkel en de woning van Arianne's gezin. Foto: Persbureau Heitink (2019)

Hoewel ze al snel plannen begint te maken voor de wederopbouw van haar zaak, blijkt dat ingewikkeld. De gemeente wil graag dat getroffen ondernemers en woningeigenaren samen met een plan komen voor nieuwbouw, maar daar komt men niet uit. De verwoeste panden van de voormalige Blokker en bakkerij de Winkel zijn inmiddels wel gesloopt, maar vanwege lange procedures besluit Arianne om naar een nieuwe plek te kijken.

Geen grootse opening

Die vindt ze aan de andere kant van het Marktplein, in het voormalige Rabobank-pand. "Op de oude locatie moet nog bodemonderzoek gedaan worden, dat duurt nog een tijd. Dit pand was beschikbaar dus dat mogen we huren." Na een grondige verbouwing kan ze draad nu weer oppakken. "Sinds vorige week zit ik weer helemaal happy in m'n vel, omdat je weer kan doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent."

Ze is bij is met haar nieuwe stek, al herinnert de kale plek aan de overkant haar nog vaak aan hoe het ooit was. "Maar ik ben geen type om bij de pakken neer te gaan zitten. Dus we gaan gewoon verder." Een grootste opening zit er door corona niet in, maar op 10 februari wil Arianne officieel weer beginnen. "We willen er alles aan doen om een afhaalcentrum te worden en thuis te bezorgen. Dus hoe we het ook doen: we zijn back in business!"

