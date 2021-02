Erik is dolblij met zijn werk op de veerpont

We varen uit. Vanuit Gelderland naar de provincie Utrecht. Sommige ponten in de provincie zijn al uit de vaart in verband met het hoge waterpeil. "Dat is nu niet het probleem hier", zegt Erik. De stroming is problematischer. De stevige stroming zorgt ervoor dat het pont heen en weer schudt en moeilijk op koers is te houden.

Lekker rustig

Langzaam stuurt Erik de pont netjes aan de overkant. We zijn in Utrecht, auto's rijden er af, nieuwe passagiers laat hij even betalen. Dertig jaar lang werkte hij in de machinebouw. "Maar ik wilde wat minder druk en lekker genieten van de natuur. Je komt hier van alles en nog wat tegen. Vanmorgen kwam er een busje aan. Die kerel zegt: ik moet niet de veerpont Ingen – Elst hebben. Dus ik zeg: nou dan heb je wel een probleem. Ik moet daar dan wel om lachen."

Speurhonden trainen

We moeten even wachten met terugvaren naar de overkant. Een binnenvaartschip heeft voorrang en moet tegen de stroom in hard werken om vooruit te komen. Als de boot eindelijk voorbij is zetten we weer koers richting Gelderland. Drie dagen in de week gaat Erik heen en weer op de pont. Verder geeft hij trainingen aan speurhonden om mensen te zoeken.

"Dat is puur recreatief hoor, het is niet zo dat die honden in rampgebieden gaan speuren naar mensen. Ik vind dat prachtig. Lekker door de bossen. En voor die honden is het ook heel inspannend. Een uurtje door het bos laten speuren en de rest van de dag liggen ze voor pampus."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.