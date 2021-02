Beuningenaren krijgen tips over een groenere tuin

Tijdens de actie is er ook aandacht voor ‘operatie Steenbreek’, een project van de gemeente in samenwerking met het Dijkmagazijn. Het is de bedoeling dat de tuinen van mensen groener worden. Tegels eruit, planten erin, om ervoor te zorgen dat regenwater beter wordt afgevoerd en tuindieren een betere leefomgeving krijgen.

In de bolderkar zitten daarom ook dierenmaskers voor kinderen. Zo kunnen ze de tuin verkennen, bijvoorbeeld als egel, vogel of bij. Op het masker staan verschillende wensen van dieren om makkelijker te overleven. Zo is het bijvoorbeeld voor egels fijn als er veel slakken zijn als prooidier. En vogels houden van struiken om zich in te kunnen verstoppen.

De actie moet de bewustwording over een groenere tuin vergroten, maar om een steentje bij te dragen heb je niet per se een tuin nodig. Bijen kunnen makkelijk geholpen worden door wilde bloemen buiten te hebben. Bij de maskers zitten dan ook zakjes met wilde bloemzaadjes. In het voorjaar kunnen de zaadjes geplant worden. De vlinders en bijen hebben hierdoor nog meer nectarplanten. Door deze informatie te verspreiden hopen de gemeente en de organisaties Beuningen groener te maken.