Ineens 600 extra vaccins geleverd, GGD vraagt ouderen snel afspraak te maken

"We vinden het zonde ze weer in te vriezen, dus we willen de prikken eigenlijk zo snel mogelijk zetten", zegt Linda de Heer van de GGD.

"De priklocatie aan de Bellweg in Culemborg wordt sowieso woensdag in gebruik genomen, er staan al afspraken. Maar we hebben nu onverwachts meer vaccins gekregen."

Er zijn dus meer vaccinaties mogelijk dan eerder gepland. Ouderen van 85 jaar en ouder hebben een uitnodiging gehad.

"In die uitnodiging staat een telefoonnummer waarmee ze een afspraak kunnen maken. Dus als er mensen zijn die woensdag of donderdag naar Culemborg kunnen komen of er in de buurt wonen en zich willen laten vaccineren, bel het landelijk afsprakencentrum", besluit De Heer.

