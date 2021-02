Vandaal heeft het gemunt op grote grazers: 'Geen idee wie hier achter zit'

Het grootste deel van de uiterwaarde bij Heesselt is de afgelopen jaren ingericht als natuur- en doorstroomgebied. De konikpaarden en Hereford runderen grazen er het hele jaar door en houden zo de juiste vegetatie in stand. Alleen met hogere waterstanden -zoals nu- worden de dieren naar een hoog gelegen vluchtplaats gebracht, waar ze worden gevoerd.

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het beheer gaat hier op zich prima", vertelt beheerder Peter van Noord van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Tieler- en Culemborger Waarden. "De hele omgeving geniet van het wandelen en het uitzicht vanaf de dijk."

'Irritant en gevaarlijk'

Maar er is wel een raadselachtig probleem. Al vanaf de komst van de runderen eind 2018 wordt regelmatig de afrastering kapot geknipt. Na een periode van rust is dit de afgelopen maanden weer toegenomen. "We weten niet wie en we weten ook niet de beweegredenen van degene die dat doet", zegt Van Noord. "Maar het is wel irritant en gevaarlijk als het vee de dijk op gaat."

Talloze malen hebben Van Noord en zijn collega's het hekwerk weer gerepareerd. Omwonenden en gebruikers van het gebied zijn alert. "We hebben veel contactpersonen hier die ons bellen", zegt de beheerder. "De lijnen zijn kort. Wat dat betreft snappen we niet wie de dader is want de verstandhouding is eigenlijk prima met de mensen."

Voorlopig staat het vee nu in ieder geval veilig op de hoogwatervluchtplaats, met een flinke voorraad hooi. "Dat vinden ze prettig", zegt Van Noord. "Maar op het moment dat ze hier langer zitten zijn ze wel blij als ze de ruimte weer in kunnen."